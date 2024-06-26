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Дочка Лізи Ющенко носить прикрас на 400 000 гривень на одній руці

Олена Кюпелі
26 червня 2024, 12:41оновлено 26 червня, 13:22
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Варвара Ющенко намагається вести розкішний спосіб життя з самого дитинства.
Ліза Ющенко
Ліза Ющенко - любителька дорогих прикрас / колаж: Главред, фото: instagram.com/liza_u

Молодша сестра української ведучої Маші Єфросиніної та колишня невістка експрезидента України Віктора Ющенка- Ліза Ющенко, яка живе в Москві та мовчить про війну в її рідній країні, яку розв'язала країна-терорист РФ, продовжує жити своїм розкішним життям, а також активно прищеплює такі самі звички своїй доньці Варварі.

Зокрема, на своїй сторінці в Instagram, вона поділилася фото, на якому сфотографувала дівчинку-тінейджера. Тільки на одній руці у Варвари можна розгледіти прикрас більше, ніж на 400 тисяч гривень. Сестри Єфросиніни глибоко поважають ювелірний дім Cartier і всіляко підкреслюють таким чином свій статус.

Варвара Ющенко та Cartier
Варвара Ющенко та Cartier / Скріншот Instagram liza_u
Вартість прикрас французького бренду на сайті
Вартість прикрас французького бренду на сайті / Скриншот cartier.com
Вартість прикрас французького бренду на сайті Вартість прикрас
французького бренду на сайті / Скриншот cartier.com

Хто така Ліза Ющенко?

Єлизавета Ющенко - колишня невістка третього президента України Віктора Ющенка, дружина Андрія Ющенка (липень 2009 року - грудень 2012; 2010 року народила доньку Варвару). Молодша сестра української ведучої та громадської діячки Маші Єфросиніної. За фахом психолог. У 2014 році Ліза Ющенко вийшла заміж за російського бізнесмена.

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Раніше на своїй сторінці в Instagram Ліза опублікувала фото в сукні від Saint Laurent за $3,3 тис. і з сумкою від Hermes за $28 - 32 тис. А до цього мати і дочка з'являлися з різними моделями ексклюзивної сумки від Hermes.

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Зазначимо, український ведучий Слава Дьомін у своєму шоу розкритикував Лізу Ющенко за малодушність, протиставляючи її мовчання і життя в країні-окупанті масштабній благодійній діяльності Маші Єфросиніної. За це він нагородив Лізу образливим званням.

А також раніше Машу Єфросиніну московський суд заочно засудив до семирічного ув'язнення у "справі про фейки". Єфросиніна з цієї клоунади вже посміялася, а тепер свою реакцію на цю новину опублікувала її молодша сестра, колишня невістка третього президента України Ліза Ющенко.

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