'На Бабкіну схожий': Кіркоров показав, як виглядає зниклий з радарів Леонтьєв

Кіркоров показав нездорового Валерія Леонтьєва, який здався користувачем схожим на Бабкіну.

Філіп Кіркоров / скріншот YouTube

Російський співак-путініст, посміховисько російської естради, клоун-виконавець Філіп Кіркоров показав, як виглядає інший російський співак Валерій Леонтьєв, який буквально зник з радарів усіх медіа РФ.

На своїй сторінці він виклав фото з Леонтьєвим, де привітав його з Днем народження, а також назвав його "своїм учителем".

"З днем народження, мій учитель! Завжди вчився і вчуся, захоплювався і захоплююся. Король поп-музики - саме Валерій Леонтьєв. Многая літа! Бажаю "щоб в долі і твоїй, і моїй зелене світло продовжилося!" і в душі жив "самотній бродяга любові Казанова, вічний коханець і вічний лиходій-Серцеїд", - написав путініст.

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Тим часом, сам Леонтьєв не виступив на підтримку війни і нападу Росії на Україну. Але він також і не висловився проти неї, вважаючи за краще зберігати мовчання.

Кіркоров і Леонтьєв / Instagram

Крім того, Леонтьєв на фото виглядає не дуже здоровим, а скоріше сильно одутлим і опухлим. Тим часом, це фото може бути не найсвіжішим, так як Кіркоров, який стоїть поруч з ним, ще без кучерів і переробленого у хірурга обличчя.

Тим часом, користувачі крім привітань, помітили ще одну деталь. Зокрема, вони вирішили, що Валерій Леонтьєв став схожий на путіністку Надію Бабкіну.

Нагадаємо, раніше на концерті запроданки Наташі Корольової, Кіркоров не зміг всидіти на місці і вирвався на сцену "штовхати промови". Так, за словами кучерявого Кіркорова, у нього з Корольовою міг відбудуться "провокаційний дует" ще в той час.

Крім того, раніше якийсь російський блогер Олена Міро повідомила, що ніякої нової коханої у Кіркорова немає, а зміни в його зовнішності - це підготовка до возз'єднання з колишньою дружиною Аллою Пугачовою.

"Сміливо припущу, що Алла, можливо, ось-ось звільниться. Стара любов не іржавіє. Пам'ятаєте, як у Бена і Дженніфер все склалося? Ось і Алка з Філіпом, можливо, возз'єднається. А для цього, звичайно, потрібен новий образ", — написала вона на сторінках свого Instagram.

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