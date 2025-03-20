"Субстанція": росіяни висміяли натягнуте назад обличчя Бабкіної

Путіністка і оскаженіла українофобка Бабкіна стала схожа на істоту з фільму "Субстанція".

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Бабкіна стала схожа на джокера / Колаж Главред, фото Instagram/ngbabkina

Путіністка Надія Бабкіна, яка особливо завзято підтримує вбивства українців і військовий напад Росії на Україну, вже настільки натягнула своє обличчя, що стала практично невпізнанною.

Як пише російський пропагандистський телеграм-канал "Не Малахов", Бабкіна з'явилася на якомусь публічному заході з пом'ятим букетом. Самі пропагандисти тролять моторошний вигляд путіністки.

Путіністка Бабкіна з новим обличчям / Фото Instagram/ngbabkina

У коментарях, росіяни також влаштували Баттл на найдотепніший коментар з приводу натягнутого обличчя Бабкіної.

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Бабкіна стала схожа на Майкла Джексона / Фото НеМалахов

"Ось вони результати пластики", "Субстанція", "Морда обличчя скоро трісне у Бабкіної", "З пластикою це вже межа гранична. Ну далі нікуди - просто приниження", "Старий покемон у перуці", "Боря Моїсеєв чи що", "На Брежнєва схожа", "А все бджоли, це бджоли винні! Покусали бабусю", - пишуть росіяни з приводу зовнішності оскаженілої українофобки.

Натягнута Бабкіна / Фото Instagram/ngbabkina

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Бабкіна з'явилася в окупованому Росією Криму і стала хвалитися своїми фотографіями. На своїй сторінці в Instagram, співачка розмітила фото з перекошеним ротом. Вона сидить на дивані, обвішана кільцями. "Відпустка закінчилася, а фотографії залишилися, ну і добрі спогади про те щастя, яке подарував мені наш Крим", - написала пропагандистка і співачка.

Нагадаємо, раніше російська пропутінська співачка Надія Бабкіна пішла від чоловіка і знайшла собі "дорогого" коханця. Про це заявив російський телеведучий Олександр Васильєв.

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Хто така Надія Бабкіна? Надія Бабкіна - радянська російська народна та естрадна співачка, дослідниця народної пісні, педагог. Народна артистка РРФСР (1992). Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Член партії "Единая Россия" з 2001 року. Активно підтримує злочинну війну в Україні та путінський режим. 11 березня 2014 року підтримала Російську агресію в Криму, підписавши колективне звернення до російської громадськості "Діячі культури Росії на підтримку позиції Президента щодо України і Криму".

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