Главред публікує список зірок, про яких найбільше говорять шанувальники поп-культури.

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Хто зі світових зірок стане батьком у 2025 році / Колаж Главред, фото Instagram/narahbaptista, 1jnnf

Ви дізнаєтеся:

Хто зі світових селебріті народить у 2025 році

На кого вони чекають

І 2025 рік стане ще одним роком, наповненим ще більшою кількістю чарівних дітей знаменитостей.

У той час як багато відомих людей очікують народження дітей наступного року, Главред публікує список зірок, про яких найбільше говорять шанувальники поп-культури.

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Володарка премії "Оскар" вагітна другою дитиною. Її представник підтвердив це ЗМІ в жовтні 2024 року. Актриса вже виховує дворічного сина Сая, якого виховує з чоловіком Куком Мароні.

Лоуренс кілька разів з'являлася на публіці відтоді, як стало відомо про її вагітність, зокрема на прем'єрі фільму "Хліб і троянди" в Лос-Анджелесі в листопаді 2024 року. Вона була одним із продюсерів документального фільму Apple, присвяченого поверненню Талібану до влади в Афганістані 2021 року і його впливу на жінок.

Дженніфер Лоуренс / Скриншот

Голлівудська акторка Меган Фокс вагітна й очікує на першу дитину від свого партнера Машин Гана Келлі після того, як раніше перенесла викидень. Фокс оголосила цю новину, поділившись публікацією в Instagram із підписом: "Ніщо ніколи не втрачається. Ласкаво просимо назад".

Меган Фокс / instagram.com/meganfox

Модель вагітна третьою дитиною, про що журнал People повідомив у жовтні 2024 року. Це її перша дитина від бойфренда та інструктора з джиу-джитсу Хоакіма Валенте, з яким вона почала зустрічатися 2023 року.

Вона мама сина Бенджаміна Рейна, 14 років, і дочки Вівіан Лейк, 11 років, від колишнього чоловіка Тома Бреді. У свої 44 роки Бюндхен також приєднується до дедалі більшої кількості людей, які вагітніють у віці 40 років, допомагаючи зменшити давню стигму щодо вагітності в більш пізньому віці.

Жизель Бюндхен / Instagram

Дівчина актора Венсана Касселя, яку в мережі назвали ідеальною вагітною, має народити 2025 року первістка. Хто буде у пари поки що невідомо, проте відомо, що у Касселя вже є три доньки.

Нара Баптиста чекає на дитину від Венсана Касселя / Фото Instagram/narahbaptista

Гейлі Джейд Скотт

Дочка американського репера Емінема скоро народить свою першу дитину. Гейлі Джейд Скотт із чоловіком навіть розсекретили стать майбутнього малюка. Виявляється, що пара чекає на хлопчика.

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