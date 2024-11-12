Голлівудська актриса вагітна "райдужною" дитиною

Ви дізнаєтеся:
- Від кого вагітна Меган Фокс
- Який вона має вигляд
- Що таке "райдужна дитина"
Голлівудська акторка Меган Фокс вагітна й очікує на першу дитину від свого партнера Машин Гана Келлі після того, як раніше перенесла викидень.
Фокс оголосила цю новину в понеділок, поділившись публікацією в Instagram з підписом: "Ніщо ніколи не втрачається. Ласкаво просимо назад".
У каруселіInstagram вона поділилася фотографією, на якій вона вся в чорній олії, обіймає свій живіт, а також показала тест на вагітність. Фокс також відзначила Келлі в пості, підтвердивши, що він є батьком.
Акторка, якій 38 років, уже є матір'ю від колишнього чоловіка Браяна Остіна Гріна. Вона виховує 11-річного Ноа, 9-річного Бодхі та 7-річну Джорні, пише Page Six.
Із теперішнім хлопцем Фокс почала зустрічатися 2020 року після знайомства на зйомках "Опівночі в просі". Рокер освідчився зірці два роки потому.
Після своєї пропозиції Келлі повідомив, що Меган Фокс пережила втрату вагітності й присвятив виступ їхній "ненародженій дитині".
Хто така Меган Фокс?
Меган Деніз Фокс - американська актриса і фотомодель. Відома як виконавиця ролі Мікаели Бейнс у фільмах "Трансформери" і "Трансформери: Помста занепалих", а також за роллю Ейпріл О'Ніл у "Черепашках-ніндзя" і "Черепашках-ніндзя 2", повідомляє "Вікіпедія".
Саме тому ще ненароджений малюк вважається "райдужною дитиною",
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Главред раніше писав про те, що акторка Меган Фокс на тлі чуток про зраду коханого і їхнє розставання пішла на рішучий крок - видалила свою сторінку в Instagram.
Крім того, Меган у 2024 році розірвала зару чини зі своїм нареченим-репером Machine Gun Kelly (справжнє ім'я - Колсон Бейкер).
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