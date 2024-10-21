Дженніфер Лоуренс вагітна вдруге

Голівудська актриса вже виховує першу дитину зі своїм чоловіком.

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Дженніфер Лопес вагітна другою дитиною / Колаж Главред, фото Instagram/jenniferlawrenceoffical

Зірка "Голодних ігор" Дженніфер Лоуренс та її чоловік Кук Мароні очікують на другу дитину.

Як пише Page Six, 34-річну актрису сфотографували з невеликим кругленьким животиком, коли вона йшла на вечерю з 40-річним Мароні в Лос-Анджелесі напередодні ввечері.

Лоуренс вийшла в білій футболці з червоним светром, накинутим на плечі, і чорною спідницею із заниженою талією.

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Минулого місяця зірка також була помічена такою, що прикриває свій живіт червоним кардиганом під час скромної прогулянки в Беверлі-Гіллз, Каліфорнія.

Хто така Дженніфер Лоуренс Дженніфер Лоуренс - американська акторка і продюсерка. Відома своїми ролями у франшизних бойовиках і незалежних драмах. Збори фільмів за її участю склали понад 6 мільярдів доларів. У 2015 і 2016 роках була визнана найбільш високооплачуваною актрисою світу.

Лоуренс тихо народила свого малюка в лютому 2022 року і розповіла про свої переживання в інтерв'ю Vogue у вересні того ж року.

Лауреатка премії "Оскар" розповіла, що її сина назвали на честь улюбленого художника Мароні, Сая Твомблі.

Після народження дитини вона відчула, що "все її життя... почалося заново", назвавши її своїм "днем першим".

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Зазначимо, колишня наречена українського боксера Володимира Кличка - Хайден Панеттьєрі дала нове інтерв'ю, після чого фанати запідозрили, що у зірки рецидив наркозалежності. Вона нерозбірливо говорила, очі були напіврозкриті, а погляд постійно бігав у різні боки.

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