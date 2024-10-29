Жизель Бюндхен втретє стане мамою - ЗМІ

Стисло:
- Інсайдер розкрив вагітність 44-річної Жизель Бюндхен
- Батьком її третьої дитини стане її давній знайомий і тренер
Бразильська супермодель і акторка Жизель Бюндхен - мама двох дітей. Від шлюбу з гравцем в американський футбол Томом Бреді вона виховує сина Бенджаміна Рейна (2009) і доньку Вівіан Лейк (2012).
У жовтні 2022 року Бюндхен і Бреді розлучилися після 15 років стосунків. А вже в січні 2023-го Жизель стали приписувати роман із новим чоловіком.
Ним виявився тренер із джиу-джитсу Хоакім Валенте, який молодший за модель на дев'ять років. Вони були давно знайомі і часто тренувалися разом.
Бюндхен не коментувала своїх стосунків із Валенте, проте видання Daily Mail, із посиланням на джерело в її близькому оточенні, стверджує, що пара не просто разом, а й чекає на спільну дитину. Жизель нібито вже на п'ятому-шостому місяці вагітності.
"Жизель і Хоакім раді цій новій главі в їхньому житті, і вони з нетерпінням чекають на створення мирної та люблячої атмосфери для всієї родини", - повідомляє інсайдер. Сама модель зберігає мовчання про великі зміни в її житті.
Втім, нещодавно Жизель Бюндхен зняли папараці в Маямі під час прогулянки - на її свіжих знімках можна розгледіти акуратний округлий животик, який модель ховає за мішкуватим одягом.
New : Gisele Bündchen out in Miami pic.twitter.com/Vxm4hacEFC- Victoria's Secret Actu (@vsactu) October 29, 2024
Хто така Жизель Бюндхен?
Жизель Бюндхен - бразильська супермодель і акторка. З 2004 по 2016 рік була найбільш високооплачуваною моделлю у світі. Також відома як одна з колишніх ангелів "Victoria's Secret" (2002-2006). Брала участь у рекламних кампаніях таких відомих брендів, як Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Céline, Gianfranco Ferreі Chloé; з'являлася на обкладинках таких авторитетних видань, як Vogue, Marie Claire, Harper's Bazaar, Allure і Rolling Stone, повідомляє Вікіпедія.
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