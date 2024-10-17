Майбутня дружина Венсана Касселя показала вагітний живіт

57-річний Венсан Кассель стане батьком учетверте.

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Нара Баптиста готується стати мамою / Колаж Главред, фото Instagram/narahbaptista

Нова пасія знаменитого французького актора Венсана Касселя, модель Нара Баптиста, не соромлячись показала свій кругленький животик.

Майбутня мама і подруга 57-річного актора, яка готується народити йому четверту дитину, поділилася красивими фото на своїй сторінці в Instagram.

Вона активно проводить свою вагітність і активно фіксує її фото і відео на пам'ять.

відео дня

Модель має шикарний і стильний вигляд. Особливо їй личить білосніжний сяючий топ, який ледь прикриває декольте красуні. Свій образ вона доповнила чорним низом та рудою курткою.

Хто такий Венсан Кассель Венсан Кассель - французький актор і продюсер. Номінувався на Премію Європейської кіноакадемії та премію "Сезар". Був одружений з акторкою Монікою Беллуччі, одна з народжених у цьому шлюбі дочок Дева Кассель - відома фотомодель. Він будував свої стосунки з моделлю Тіною Кунакі, яка народила йому доньку. Зараз готується стати батьком вчетверте. Перебуває у стосунках із моделлю Нара Баптиста.

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Нагадаємо, раніше французька модель і колишня дружина актор Венсана Касселя Тіна Кунакі, яка по праву вважається однією з найсексуальніших жінок сучасності, показала своє дуже сміливе фото. Прямо з ліжка.

Раніше Тіна Кунакі показала свій відпочинок уже в статусі холостячки. Вона проводила час на Ібіці. Тоді Кунакі показала кадри, як засмагає, катається на яхті, а також "засвітила" спекотного красунчика.

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