"Королівський підхід": Вільям і Кейт ухвалили рішення щодо Гаррі та Меган

Принц і принцеса Уельські вирішили повністю відсторонитися від королівського скандалу.

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Королівська родина - як відреагували на повернення Меган і Гаррі / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales, sussexroyal

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Яке рішення прийняли Вільям і Кейт у стосунках з Гаррі та Меган

Чому принц Вільям більше не дозволяє образам впливати на своє життя

Принц Вільям і Кейт Міддлтон вирішили залишити в минулому гнів і образи на принца Гаррі та Меган Маркл після численних публічних заяв герцогів Сассекських у гучних інтерв’ю та мемуарах. За словами палацових інсайдерів, на яких посилається Woman&Home, майбутні король і королева вирішили дотримуватися класичного принципу британської монархії.

Подружжя обрало стратегію ігнорування провокацій, щоб зосередитися на власних обов’язках. Зберігати спокій і продовжувати виконувати свою роботу - саме такий традиційний королівський підхід, за словами джерел, вирішили застосувати Вільям і Кейт.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Джерела, наближені до Кенсінгтонського палацу, зазначають, що Гаррі та Меган більше не є пріоритетом для принца та принцеси Уельських. Натомість подружжя зосереджене на своїх королівських обов’язках та підготовці до майбутніх ролей у монархії.

Як повідомляє The Sunday Times з посиланням на оточення Вільяма, близькі принца помітили суттєві зміни в його ставленні до сімейного конфлікту, який раніше завдавав йому глибокого болю.

Меган і Гаррі зі своїми дітьми / фото: instagram.com, meghan

"Раніше сімейні справи займали багато місця в його думках: це були дуже близькі стосунки, і він був дуже засмучений. Але він більше не дозволяє цьому мати владу над собою", - зазначив близький друг принца Вільяма.

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Про персону: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу, принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II та другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набуває все більшої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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