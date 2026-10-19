Кейт пішла проти Вільяма через Гаррі: у королівській родині — новий конфлікт

У королівській родині знову назріває новий конфлікт, і знову через принца Гаррі.

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Принц Вільям проти Гаррі та Меган / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com; instagram.com, princeandprincessofwales

Коротко:

Яку позицію зайняла Кейт Міддлтон

Чому вона вважає, що братам слід помиритися

У британській королівській родині, ймовірно, виникли нові розбіжності.

За даними RadarOnline, Кейт Міддлтон вважає, що принцу Вільяму варто зробити крок назустріч молодшому братові Гаррі, однак спадкоємець престолу поки що не має наміру відновлювати стосунки.

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Як стверджують джерела видання, принцеса Уельська дедалі більше стурбована тим, що тривалий конфлікт між братами позначається на всій родині. Вона нібито переконана: нескінченне очікування, поки родичі самостійно врегулюють розбіжності, не наближає їх до примирення.

Принц Вільям поки що стоїть на своєму / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

При цьому Кейт не збирається діяти за спиною чоловіка. Її позиція полягає скоріше в тому, щоб поступово відновити діалог між Вільямом і Гаррі, навіть якщо колишні образи поки що залишаються невирішеними.

Чому принц Вільям не хоче миритися з Гаррі

Вільям, за інформацією видання, як і раніше, болісно сприймає публічні заяви брата про королівську сім’ю. Особливе невдоволення у нього викликали одкровення Гаррі в мемуарах "Запасний" та інтерв’ю, в яких обговорювалися особисті конфлікти родичів, зокрема пов’язані з Кейт Міддлтон.

Після відмови від обов’язків старших членів королівської родини у 2020 році Гаррі та Меган Маркл оселилися в Каліфорнії. Наступні інтерв’ю, документальні проєкти та публікація книги принца ще більше загострили стосунки між герцогом Сассекським та його родичами.

Новий привід для розмов про можливе примирення з’явився після повернення Гаррі до Великої Британії разом із Меган та дітьми. Однак сама присутність родини в країні поки що не означає, що брати готові зустрітися й залагодити конфлікт.

До чого тут принцеса Діана

Додаткову увагу до стосунків Вільяма та Гаррі може привернути 30-та річниця загибелі їхньої матері - принцеси Діани, яку відзначатимуть у серпні 2027 року.

За інформацією видання, Гаррі та Меган працюють над телевізійним проєктом, присвяченим пам’яті Діани. Вільям, як стверджується, відмовився від участі в окремій подібній ініціативі. Поки що невідомо, чи зможуть пам’ятні заходи стати приводом для спільної появи братів.

Меган Маркл і принц Гаррі повернулися до Великої Британії / Фото Instagram/meghan

Обидва принці були ще дітьми, коли Діана загинула в автокатастрофі в Парижі в 1997 році. Протягом багатьох років спільна втрата залишалася важливою частиною їхньої сімейної історії, проте зараз стосунки між братами залишаються напруженими.

Кейт хвилюється за майбутнє сім’ї

Як стверджують джерела RadarOnline, принцеса Уельська також побоюється, що тривала ворожнеча може вплинути на її дітей - принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. Вона нібито вважає, що збереження сімейних зв’язків важливіше, ніж нескінченне підживлення старих образ.

Повідомляється, що король Карл III теж хотів би поліпшення відносин із молодшим сином. У липні монарх зустрічався з Гаррі та онуками. Однак Вільям, за словами джерел, не готовий закрити очі на заяви брата, які, на його думку, підірвали довіру всередині родини.

інфографіка Кейт Міддлтон / Інфографіка Главред

Сам Вільям і Гаррі востаннє з’являлися разом на публіці в липні 2021 року - на церемонії відкриття пам’ятника принцесі Діані в Кенсінгтонському палаці.

Важливо зазначити, що інформація про розбіжності між Кейт і Вільямом ґрунтується на твердженнях джерел RadarOnline і не підтверджена офіційними заявами представників королівської родини.

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