Чому сумує Кейт Міддлтон: справа в старшому синові

Кейт Міддлтон - насамперед мама, а вже потім принцеса.

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Кейт Міддлтон сумує за старшим сином / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Коротко:

Чому сумує Кейт Міддлтон

Як монархи захищають своїх дітей

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон розповіла про сімейні зміни, пов'язані з початком нового етапу в житті її старшого сина, принца Джорджа.

Як пише Page Six, 13-річний спадкоємець британського престолу у вересні вступив до престижного Ітонського коледжу і тепер під час навчання живе далеко від родини.

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Під час візиту до благодійного магазину в Ховетоні, графство Норфолк, принцеса Уельська зізналася, що з нетерпінням чекає на канікули, коли зможе провести час з усіма трьома дітьми. Особливо вона радіє поверненню додому Джорджа, який вперше навчається в школі-інтернаті.

Принц Джордж навчається в новій школі / Фото Instagram/princeandprincessofwales

"Половина семестру - гарний час, щоб надолужити згаяне в сімейному житті", - сказала Кейт, говорячи про майбутні канікули.

Чому переїзд Джорджа став важливою подією для родини

Принц Джордж розпочав навчання в Ітоні 8 вересня. Цей престижний навчальний заклад для хлопчиків розташований неподалік від Віндзора. Свого часу його закінчив і принц Вільям, тому вибір школи став продовженням сімейної традиції.

Перехід до навчання в інтернаті означає, що Джордж проводитиме більше часу окремо від батьків та молодших брата й сестри. При цьому коледж розташований досить близько до родинного дому, тому відстань не заважає їм бачитися під час вихідних та канікул, передбачених шкільним розкладом.

Джордж йде слідами свого батька / Фото Instagram/https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

Для Кейт і Вільяма цей етап пов’язаний не лише з освітою сина, а й зі зміною звичного сімейного устрою. Раніше всі троє дітей навчалися в одній школі, а тепер старший спадкоємець починає більш самостійне життя.

Як Кейт і Вільям оберігають дітей від уваги громадськості

Принц і принцеса Уельські намагаються дати дітям можливість рости без постійного втручання преси. У день вступу Джорджа до Ітона представники королівської родини дозволили зробити кілька офіційних фотографій, але не стали перетворювати початок навчання на масштабну публічну подію.

На думку королівських оглядачів, одним із головних завдань для Джорджа стане збереження особистого простору. В епоху соціальних мереж навіть звичайні шкільні будні спадкоємця престолу можуть привертати підвищену увагу.

Кейт і Вільям - багатодітні батьки / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Вільям і Кейт, судячи з їхніх публічних заяв і рішень, прагнуть поєднувати підготовку сина до майбутньої ролі з можливістю вести відносно звичайне життя підлітка.

Майбутні осінні канікули стануть для родини нагодою знову зібратися разом. Для Кейт це особливо важливий момент: її старший син робить перші кроки до самостійності, а батьки звикають до того, що діти поступово дорослішають.

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Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу, принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II та другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набуває все більшої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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