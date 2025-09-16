Рус
Відомий співак розповів про інтимну зустріч з Іриною Білик

Анна Підгорна
16 вересня 2025, 15:54
Павло Зібров запропонував їй "цікаву подорож".
Павло Зібров, Ірина Білик
Ірина Білик зараз - Павло Зібров показав смішне відео зі співачкою / колаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Коротко:

  • Павло Зібров показав, як проводить час з Іриною Білик
  • Він розповів про плани, які їм належить здійснити

Ірина Білик опинилася вдома у Павла Зіброва, де співак зробив їй спокусливу пропозицію. Відео бесіди артистів з'явилося в соціальних мережах.

Так Зібров повідомив Білик, що скоро вирушить із нею в "одну цікаву подорож". І додав, що сподівається на "інтимну зустріч" зі співачкою.

Ірина поспішила уточнити, що подорож - це спільні гастролі з Павлом Миколайовичем. Він зі свого боку пообіцяв, що під час поїздки вони разом смажитимуть шашлик. Шанувальників артистів насмішила грайлива бесіда колег.

Ірина Білик, Павло Зібров
Ірина Білик зараз - Павло Зібров показав смішне відео зі співачкою / instagram.com/pavlo_zibrov
Ірина Білик, Павло Зібров
Ірина Білик зараз - Павло Зібров показав смішне відео зі співачкою / instagram.com/pavlo_zibrov

Раніше Главред розповідав, що втікач Влад Яма змінив імідж. Хореограф у США зважився на перетворення - тепер він не лисий бородань, яким його звикли бачити.

Також українська ведуча, модель і акторка Леся Нікітюк зробила коментар щодо батьківства її партнера - українського військового Дмитра Бабчука.

Про персону: Ірина Білик

Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.

Забезпечення армії РФ підривають: Сили оборони провели операцію в тилу противника

11:40

В Україні зросте прожитковий мінімум для всіх категорій населення: подробиці

11:34

У Львові масово перевіряють документи та оглядають авто: що сталося

