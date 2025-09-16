Відомий співак розповів про інтимну зустріч з Іриною Білик

Павло Зібров запропонував їй "цікаву подорож".

Павло Зібров показав, як проводить час з Іриною Білик

Він розповів про плани, які їм належить здійснити

Ірина Білик опинилася вдома у Павла Зіброва, де співак зробив їй спокусливу пропозицію. Відео бесіди артистів з'явилося в соціальних мережах.

Так Зібров повідомив Білик, що скоро вирушить із нею в "одну цікаву подорож". І додав, що сподівається на "інтимну зустріч" зі співачкою.

Ірина поспішила уточнити, що подорож - це спільні гастролі з Павлом Миколайовичем. Він зі свого боку пообіцяв, що під час поїздки вони разом смажитимуть шашлик. Шанувальників артистів насмішила грайлива бесіда колег.

Про персону: Ірина Білик Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.

