Іраклі Макацарія показав кучерявого сина-красеня

Коротко:
- Який вигляд має син Іраклі Макацарія
- Гія - милий кучерявий малюк
Грузинський бізнесмен, якого українці знають за шоу "Холостяк", Іраклі Макацарія, який зовсім недавно показав, який вигляд має його старший син Георгій, поділився милими світлинами.
На своїй сторінці в Instagram, він виклав фото свого кучерявого малюка Гії.
Малюк росте дуже схожим на маму і виглядає дуже позитивним і сонячним. У нього розкішна копиця волосся, а також красиві кучері.
Видно, що Гія Макацарія росте в любові та гармонії зі своєю сім'єю.
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Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія поділився на своїй сторінці в Instagram незвичайним відео. На ньому під фортепіано співає його вагітна дружина Ліза Чічуа. "Я люблю тебе найбільше на світі", - прокоментував фото грузинською мовою вже не холостяк Макацарія.
А також раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Іраклі Макацарія і його дружина Ліза стали батьками. 21-річна дружина комерсанта Ліза Чічуа в п'ятницю, 2 червня, народила йому сина. Також Макацарія не став мучити фанатів і розповів, що немовля було вирішено назвати Георгієм.
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Хто такий Іраклі Макацарія
Іраклі Макацарія народився 24 березня 1985 року. Виріс майбутній герой світської хроніки в чарівному грузинському місті Батумі.
Уже понад 15 років Іраклі проживає в Тбілісі, проте часто буває в роз'їздах по роботі. Багато часу проводить в Україні. Він був учасником українського шоу "Холостяк".
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