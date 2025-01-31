"Ласкаво просимо": Іраклі Макацарія став батьком вдруге і показав дитину

Коротко:
- У Іраклі Макацарії народилася донька
- Як назвали дівчинку
Грузинський бізнесмен, якого українці знають за шоу "Холостяк", Іраклі Макацарія став батьком вдруге.
На своїй сторінці в Instagram Іраклі повідомив радісну звістку та опублікував перше фото доньки.
Також Макацарія зізнався, що разом із дружиною Лізою Чічуа назвали дівчинку Ніно.
"Ніно Макацарія, ласкаво просимо", - написав щасливий батько.
Іраклі Макацарія - останні новини по темі
Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія поділився на своїй сторінці в Instagram незвичайним відео. На ньому під фортепіано співає його вагітна дружина Ліза Чічуа. "Я люблю тебе найбільше на світі", - прокоментував фото грузинською мовою вже не холостяк Макацарія.
А також раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Іраклі Макацарія і його дружина Ліза стали батьками. 21-річна дружина комерсанта Ліза Чічуа в п'ятницю, 2 червня, народила йому сина. Також Макацарія не став мучити фанатів і розповів, що немовля було вирішено назвати Георгієм.
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Хто такий Іраклі Макацарія
Іраклі Макацарія народився 24 березня 1985 року. Виріс майбутній герой світської хроніки в чарівному грузинському місті Батумі.
Уже понад 15 років Іраклі проживає в Тбілісі, проте часто буває в роз'їздах по роботі. Багато часу проводить в Україні. Він був учасником українського шоу "Холостяк".
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