"Ласкаво просимо": Іраклі Макацарія став батьком вдруге і показав дитину

Іраклі Макацарія навіть розсекретив ім'я дочки.

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Іраклі Макацарія - діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Іраклі Макацарія

Коротко:

У Іраклі Макацарії народилася донька

Як назвали дівчинку

Грузинський бізнесмен, якого українці знають за шоу "Холостяк", Іраклі Макацарія став батьком вдруге.

На своїй сторінці в Instagram Іраклі повідомив радісну звістку та опублікував перше фото доньки.

відео дня

Також Макацарія зізнався, що разом із дружиною Лізою Чічуа назвали дівчинку Ніно.

"Ніно Макацарія, ласкаво просимо", - написав щасливий батько.

Іраклі Макацарія - останні новини по темі

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія поділився на своїй сторінці в Instagram незвичайним відео. На ньому під фортепіано співає його вагітна дружина Ліза Чічуа. "Я люблю тебе найбільше на світі", - прокоментував фото грузинською мовою вже не холостяк Макацарія.

А також раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Іраклі Макацарія і його дружина Ліза стали батьками. 21-річна дружина комерсанта Ліза Чічуа в п'ятницю, 2 червня, народила йому сина. Також Макацарія не став мучити фанатів і розповів, що немовля було вирішено назвати Георгієм.

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Хто такий Іраклі Макацарія Іраклі Макацарія народився 24 березня 1985 року. Виріс майбутній герой світської хроніки в чарівному грузинському місті Батумі. Уже понад 15 років Іраклі проживає в Тбілісі, проте часто буває в роз'їздах по роботі. Багато часу проводить в Україні. Він був учасником українського шоу "Холостяк".

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