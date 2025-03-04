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Іраклі Макацарія вперше показав обличчя сина

Олена Кюпелі
4 березня 2025, 07:45
138
Грузинський "Холостяк" щасливий у шлюбі з Лізою Чічуа.
Іраклі Макаццарія, Ліза Чюа
Іраклі Макацарія, Ліза Ччуа / колаж: Главред, фото: instagram.com/maqatsa

Коротко:

  • Який вигляд має син Іраклі Макацарія
  • На кого схожий малюк

Грузинський бізнесмен, якого українці знають за шоу "Холостяк", Іраклі Макацарія, вперше показав, який вигляд має його старший син Георгій.

На своїй сторінці в Instagram, він і його дружина Ліза Чічуа поділилися кадрами з фотосесії, де позують усі втрьох. "Наш Гія. Ми любимо тебе", - написала під фото вона.

відео дня

Малюк виглядає дуже позитивним. Він багато сміється, у нього гарне кучеряве волосся і він дуже схожий на свою маму.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа показали обличчя сина Георгія
Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа показали обличчя сина Георгія / Фото Instagram/lizachichuaa
Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа показали обличчя сина Георгія
Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа показали обличчя сина Георгія / Фото Instagram/lizachichuaa
Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа показали обличчя сина Георгія
Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа показали обличчя сина Георгія / Фото Instagram/lizachichuaa
Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа показали обличчя сина Георгія
Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа показали обличчя сина Георгія / Фото Instagram/lizachichuaa
Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа показали обличчя сина Георгія
Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа показали обличчя сина Георгія / Фото Instagram/lizachichuaa

Пара нещодавно стала батьками вдруге. У них народилася дівчинка, яку вони назвали Ніно.

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Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія поділився на своїй сторінці в Instagram незвичайним відео. На ньому під фортепіано співає його вагітна дружина Ліза Чічуа. "Я люблю тебе найбільше на світі", - прокоментував фото грузинською мовою вже не холостяк Макацарія.

А також раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Іраклі Макацарія і його дружина Ліза стали батьками. 21-річна дружина комерсанта Ліза Чічуа в п'ятницю, 2 червня, народила йому сина. Також Макацарія не став мучити фанатів і розповів, що немовля було вирішено назвати Георгієм.

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Хто такий Іраклі Макацарія

Іраклі Макацарія народився 24 березня 1985 року. Виріс майбутній герой світської хроніки в чарівному грузинському місті Батумі.

Уже понад 15 років Іраклі проживає в Тбілісі, проте часто буває в роз'їздах по роботі. Багато часу проводить в Україні. Він був учасником українського шоу "Холостяк".

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