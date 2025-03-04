Іраклі Макацарія вперше показав обличчя сина

Грузинський "Холостяк" щасливий у шлюбі з Лізою Чічуа.

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Іраклі Макацарія, Ліза Ччуа / колаж: Главред, фото: instagram.com/maqatsa

Коротко:

Який вигляд має син Іраклі Макацарія

На кого схожий малюк

Грузинський бізнесмен, якого українці знають за шоу "Холостяк", Іраклі Макацарія, вперше показав, який вигляд має його старший син Георгій.

На своїй сторінці в Instagram, він і його дружина Ліза Чічуа поділилися кадрами з фотосесії, де позують усі втрьох. "Наш Гія. Ми любимо тебе", - написала під фото вона.

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Малюк виглядає дуже позитивним. Він багато сміється, у нього гарне кучеряве волосся і він дуже схожий на свою маму.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа показали обличчя сина Георгія / Фото Instagram/lizachichuaa

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа показали обличчя сина Георгія / Фото Instagram/lizachichuaa

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа показали обличчя сина Георгія / Фото Instagram/lizachichuaa

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа показали обличчя сина Георгія / Фото Instagram/lizachichuaa

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа показали обличчя сина Георгія / Фото Instagram/lizachichuaa

Пара нещодавно стала батьками вдруге. У них народилася дівчинка, яку вони назвали Ніно.

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Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія поділився на своїй сторінці в Instagram незвичайним відео. На ньому під фортепіано співає його вагітна дружина Ліза Чічуа. "Я люблю тебе найбільше на світі", - прокоментував фото грузинською мовою вже не холостяк Макацарія.

А також раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Іраклі Макацарія і його дружина Ліза стали батьками. 21-річна дружина комерсанта Ліза Чічуа в п'ятницю, 2 червня, народила йому сина. Також Макацарія не став мучити фанатів і розповів, що немовля було вирішено назвати Георгієм.

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Хто такий Іраклі Макацарія Іраклі Макацарія народився 24 березня 1985 року. Виріс майбутній герой світської хроніки в чарівному грузинському місті Батумі. Уже понад 15 років Іраклі проживає в Тбілісі, проте часто буває в роз'їздах по роботі. Багато часу проводить в Україні. Він був учасником українського шоу "Холостяк".

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