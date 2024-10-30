"Холостяк" Іраклі Макацарія розсекретив стать свого другого малюка

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа вдруге стануть батьками.

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Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа чекають на другого малюка / Колаж Главред, фото Instagram/ Фото профілю lizachichuaa lizachichuaa і maqatsa

Ви дізнаєтеся:

На кого очікують Ліза Чічуа та Іраклі Макацарія

Як вони провели гендер-паті

Як майбутній тато відреагував на новину

Колишній холостяк Іраклі Макацарія і його дружина Ліза Чічуа провели генденр-паті, щоб дізнатися стать другої дитини в урочистій обстановці.

Відео з вечірки пара поділилася на своїх сторінках в Instagram.

відео дня

Ліза та Іраклі запалили спеціальні фаєри, з яких зазвичай виходить кольоровий дим. Синій - за хлопчика, рожевий - дівчинка. Пара, яка виховує вже сина, тепер стануть батьками дівчинки.

Пара на відео виглядає неймовірно щасливою. Сам майбутній тато в прямому сенсі слова стрибав від радості. Однозначно, вони хотіли ще стати батьками дівчинки і їхня мрія збулася.

Хто такий Іраклі Макацарія Іраклі Макацарія народився 24 березня 1985 року. Виріс майбутній герой світської хроніки в чарівному грузинському місті Батумі. Уже понад 15 років Іраклі проживає в Тбілісі, проте часто буває в роз'їздах по роботі. Багато часу проводить в Україні. Він був учасником українського шоу "Холостяк".

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Нагадаємо, раніше грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія поділився на своїй сторінці в Instagram незвичайним відео. На ньому під фортепіано співає його вагітна дружина Ліза Чічуа. "Я люблю тебе найбільше на світі", - прокоментував фото грузинською мовою вже не холостяк Макацарія.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Іраклі Макацарія та його дружина Ліза стали батьками. 21-річна дружина комерсанта Ліза Чічуа в п'ятницю, 2 червня, народила йому сина. Також Макацарія не став мучити фанатів і розповів, що немовля було вирішено назвати Георгієм.

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