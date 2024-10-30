"Холостяк" Іраклі Макацарія розсекретив стать свого другого малюка

Ви дізнаєтеся:
- На кого очікують Ліза Чічуа та Іраклі Макацарія
- Як вони провели гендер-паті
- Як майбутній тато відреагував на новину
Колишній холостяк Іраклі Макацарія і його дружина Ліза Чічуа провели генденр-паті, щоб дізнатися стать другої дитини в урочистій обстановці.
Відео з вечірки пара поділилася на своїх сторінках в Instagram.
Ліза та Іраклі запалили спеціальні фаєри, з яких зазвичай виходить кольоровий дим. Синій - за хлопчика, рожевий - дівчинка. Пара, яка виховує вже сина, тепер стануть батьками дівчинки.
Пара на відео виглядає неймовірно щасливою. Сам майбутній тато в прямому сенсі слова стрибав від радості. Однозначно, вони хотіли ще стати батьками дівчинки і їхня мрія збулася.
Хто такий Іраклі Макацарія
Іраклі Макацарія народився 24 березня 1985 року. Виріс майбутній герой світської хроніки в чарівному грузинському місті Батумі.
Уже понад 15 років Іраклі проживає в Тбілісі, проте часто буває в роз'їздах по роботі. Багато часу проводить в Україні. Він був учасником українського шоу "Холостяк".
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, раніше грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія поділився на своїй сторінці в Instagram незвичайним відео. На ньому під фортепіано співає його вагітна дружина Ліза Чічуа. "Я люблю тебе найбільше на світі", - прокоментував фото грузинською мовою вже не холостяк Макацарія.
Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Іраклі Макацарія та його дружина Ліза стали батьками. 21-річна дружина комерсанта Ліза Чічуа в п'ятницю, 2 червня, народила йому сина. Також Макацарія не став мучити фанатів і розповів, що немовля було вирішено назвати Георгієм.
Вас також може зацікавити:
- Дружина Іраклі Макацарія заспівала: екс-холостяк поділився ніжним відео
- Дружина холостяка Макацарії вперше показала новонародженого сина
- Дружина Іраклі Макацарія захопила стрункою фігурою після пологів
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред