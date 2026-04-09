Ханде Ерчел пройшла тести на наркотики: результати здивували

Турецька акторка Ханде Ерчел здала тести на наркотики, і нарешті з’явилися результати.

Ханде Ерчел пройшла експертизу

Популярна турецька актриса Ханде Ерчел, на яку було видано ордер на арешт у рамках розслідування справи про наркотики і яку доставили до Інституту судової медицини, пройшла тести на наркотики.

Як повідомляє турецьке видання YeniCag, результати тесту виявилися негативними. Вони не виявили жодних доказів вживання наркотиків або стимуляторів Ерчел. Результат тесту був визнаний негативним.

У рамках розслідування було затримано та допитано кількох осіб, у яких взяли зразки крові та волосся для аналізу. Ерчел, повернувшись до Туреччини та давши свідчення прокуратурі, заперечила звинувачення, заявивши, що ніколи в житті не вживала наркотики.

Розслідування щодо інших підозрюваних триває.

Зазначимо, 25 березня Генеральна прокуратура Стамбула оголосила про видачу ордерів на арешт 16 підозрюваних, які "зберігали наркотики для особистого вживання або сприяли вживанню наркотиків", та про проведення одночасних операцій групами Управління з боротьби з наркозлочинністю Стамбула для затримання підозрюваних.

Главред раніше писав про те, що співачка-мовчунка Анна Седокова, яка може постати перед судом у справі про спадщину її покійного колишнього чоловіка Яніса Тімми, вийшла на червону доріжку і зганьбилася.

Раніше також легендарна барбадоська співачка Ріанна, яка не так давно стала мамою втретє, разом з A$AP Rocky вивели на прогулянку Парижем своїх дітей, включаючи шестимісячну доньку.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Ханде Ерчел Ханде Ерчел — турецька актриса, модель. Відома своїми ролями в серіалах "Кохання не знає слів", "Дочки Гюнеш", "Кільце" та "Постукай у мої двері". Наймолодша турецька актриса, яка має найбільшу кількість нагород (офіційних і неофіційних) у турецькій індустрії та найбільшу кількість шанувальників у соціальній мережі Instagram, повідомляє Вікіпедія.

