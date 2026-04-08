Відключення світла посилили: нові графіки для Дніпра та області на 9 квітня

Стабілізаційні відключення електроенергії охоплять більшість підчерг у Дніпрі та області.

Графіки відключень можуть коригуватися протягом доби

Коротко:

9 квітня у Дніпрі та області діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії

Відключення триватимуть із 07:00 до 22:00 і зачеплять більшість підчерг

Графіки реалізовуватимуть оператори систем розподілу — ДТЕК та ЦЕК

У четвер, 9 квітня, у Дніпрі та Дніпропетровській області діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Вони триватимуть із 07:00 до 22:00 та зачеплять більшість підчерг.

В області реалізацію графіків забезпечуватимуть оператори систем розподілу — ДТЕК та ЦЕК. Енергопостачання обмежуватимуть на кілька годин для всіх груп, окрім окремих винятків.

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

1.1 черга: з 19:30 до 22:00

1.2 черга: з 19:30 до 22:00

2.1 черга: з 09:00 до 12:30

2.2 черга: з 09:00 до 11:00

3.1 черга: з 15:00 до 16:00

3.2 черга: з 12:30 до 16:00

4.1 черга: світло буде весь день

4.2 черга: світло буде весь день

5.1 черга: з 07:00 до 09:00

5.2 черга: з 07:00 до 09:00

6.1 черга: з 16:00 до 19:30

6.2 черга: з 16:00 до 19:30

Дізнатися точний час відключення за конкретною адресою можна на офіційному сайті ДТЕК через онлайн-сервіси.

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

Черга 1.1 15:00-16:00

Черга 1.2 світло буде весь день

Черга 2.1 світло буде весь день

Черга 2.2 12:30-16:00

Черга 3.1 16:00-19:30

Черга 3.2 07:00-09:00

Черга 4.1 07:00-09:00

Черга 4.2 16:00-19:30

Черга 5.1 09:00-12:30

Черга 5.2 09:00-11:00

Черга 6.1 19:30-22:00

Черга 6.2 19:30-22:00

Енергетики закликають жителів раціонально споживати електроенергію, особливо у години пікового навантаження.

Водночас наголошується, що "графіки відключень можуть коригуватися протягом доби відповідно до розпоряджень НЕК "Укренерго"".

Розташування "Пунктів незламності"

Під час планових відключень електроенергії жителі Дніпропетровщини можуть скористатися "Пунктами незламності". Вони розташовані у будівлях районних військових адміністрацій, старостатів та міських рад і працюють у робочі години.

Як зазначають у адміністрації, у пунктах можна зігрітися, підзарядити пристрої, скористатися електроенергією й водою, випити гарячий чай та перепочити.

Перелік адрес і графік роботи доступні на офіційному сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Як раніше повідомляв Главред, у четвер, 9 квітня, в усіх регіонах України будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомила НЕК "Укренерго".

Крім того, графіки погодинних відключень світла будуть діяти завтра, 9 квітня, в Запорізькій області. Про це повідомило "Запоріжжяобленерго".

Також 9 квітня, по всій території Черкаської області з 07:00 до 22:00 будуть діяти графіки погодинних відключень світла для населення та обмеження потужності для промисловості. Про це повідомляє "Черкасиобленерго".

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

