Ледве ходить: невпізнавану Пугачову на самоті зазняли на вулицях

Співачка вийшла на сольну прогулянку.

Аллу Пугачову сфотографували в Лімасолі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова, скріншот із відео

Відома співачка Алла Пугачова несподівано з'явилася на вулицях Кіпру наодинці. На відео, яке розмістила в Instagram блогерка Еліна Кузнєцова, помітно, що артистка пересувається з трудом.

Примадонна вирішила прогулятися наодинці вечірнім Лімасолом, потрапивши в поле зору місцевих жителів і туристів. Як можна помітити на опублікованих кадрах, співачка пересувалася без палиці, яку нещодавно помітили у неї в руках. Без додаткової підтримки Пугачова йшла повільно і трохи згорбившись. Шанувальники підозрюють, що на труднощі з ходьбою вплинули проблеми зі здоров'ям співачки.

Алла Пугачова з палицею / фото: instagram.com, alin.ka_17

Незважаючи на те, що артистка явно мала намір прогулятися наодинці, вона не відмовила у фотографії дочці блогерки. На знімку без фільтрів можна розглянути, як зараз виглядає Алла Пугачова. Незважаючи на занепокоєння шанувальників, вона зберегла доброзичливу посмішку.

Алла Пугачова, нове фото / фото: instagram.com, elina_7708

Поки що співачка залишається на Кіпрі на самоті. Максим Галкін разом із дітьми Гаррі та Лізою вирушив до США. Відомий гуморист уже опублікував нові фотографії з подорожі — родина Примадонни насолоджується перебуванням у Нью-Йорку.

Раніше Главред повідомляв, що Алла Пугачова, яка відкрито виступила проти повномасштабного вторгнення в Україну, остаточно розриває зв'язки з країною-агресором. За повідомленнями ЗМІ, співачка прийняла важливе рішення позбутися своєї останньої нерухомості в Москві.

Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова — радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

