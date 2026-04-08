Буде мороз: які регіони засипатиме снігом

Синоптики оголосили І та ІІ рівні небезпечності через заморозки.

Що нельзя делать 9 апредя / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Яка буде погода вночі 9 квітня

Коли температура повітря опуститься до -3 градусів

У яких областях будуть дощі та мокрий сніг

Погода в Україні 9 квітня буде прохолодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

9-11 квітня в Україні будуть заморозки. Синоптики оголосили І та ІІ рівні небезпечності.

"Вночі 09 квітня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях; вночі 10, 11 квітня в Україні заморозки в повітрі 0-3°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 9 квітня / фото: ventusky

Погода 9 квітня

В Україні 9 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ із мокрим снігом. На сході країни буде туман. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних, Вінницькій та Житомирській областях будуть сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

""Щодо температурних показників, то та холодна повітряна маса на висотах все ще визначатиме температурний режим, через що вночі очікуємо в межах 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту, а у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях і в повітрі 0-3°, натомість денні максимуми сягатимуть +3..+8°, а на півдні та сході країни до 11° тепла", — йдеться в повідомленні.

В Україні буде -1

За даними meteoprog, 9 квітня в Україні буде досить прохолодно. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підніметься до +3...+11 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до -1...+6 градусів.

Погода 9 квітня в Києві

У Києві 9 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ та мокрий сніг. Вітер у цей день буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-2°); вдень 5-7° тепла", — повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності. 10-11 квітня вночі очікуються замороки до -3 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, початок квітня на Житомирщині буде холодним і нестійким. Очікуються дощі, сильний вітер і навіть мокрий сніг. Вночі можливі заморозки на ґрунті.

Також найближчими днями в Одесі та області очікується похолодання через циклон із північного заходу Європи. Можливі невеликі опади, поривчастий вітер і місцями заморозки до -3°.

Крім цього, 8 квітня очікуються дощі з мокрим снігом, у столиці — також опади. Температура знизиться до +1…+3° вночі та +4…+6° вдень.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

