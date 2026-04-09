Вибухи на Луганщині: дрони атакували бази ремонту техніки та склад боєприпасів РФ

На окупованій території Луганської області пролунала серія вибухів.

Луганська область зазнала масованої атаки дронів

Коротко:

Вибухи пролунали в районах Алчевська та Перевальська

У небі — заграва після серії "прильотів"

Під удар могли потрапити бази ремонту техніки та склад боєприпасів окупантів

В ніч на 9 квітня дрони масово атакували Луганську область. Близько опівночі в районі окупованих Алчевська та Перевальська пролунала серія вибухів, а в небі було видно сильне сяйво.

Як повідомляє моніторинговий канал Exilenova+, під удар безпілотників могли потрапити бази ремонту та обслуговування військової техніки росіян.

"У районі Алчевська/Перевальська на Луганщині "прильоти" по базах ремонту та обслуговування техніки російської окупаційної армії", — йдеться в повідомленні.

Моніторинговий канал Supernova+ писав, що під ударом дронів у Перевальську опинився склад боєприпасів російських військових.

"Перевальськ, Луганщина. "Приліт" по складу БК", — йдеться в повідомленні.

У місцевих каналах писали про загрозу ракет і реактивних безпілотників для окупованого Алчевська. Вибухи також було чутно в Лисичанську.

Офіційних даних про наслідки ударів по окупованій Луганщині поки що немає.

Як писав Главред, партизани АТЕШ завдали подвійного удару по залізничному постачанню російських окупантів на Куп'янському напрямку. Знищено дві релейні шафи - ключові вузли управління рухом поїздів на цьому напрямку. В результаті ешелони з боєприпасами та технікою застрягли.

На початку квітня СБУ вдруге за місяць атакувала Алчевський металургійний комбінат на окупованій Луганщині, який окупанти використовують для військового виробництва. В результаті удару комбінат припинив роботу.

Вночі на 6 квітня Сили оборони України завдали удару по нафтовому терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Також було збито ворожий літак-амфібію Бе-12 в окупованому Криму.

Генштаб повідомив, що в ніч на 4 квітня Сили оборони України вразили залізничні ешелони з паливом у районах Щотово та Станиці Луганської на тимчасово окупованій українській Луганщині. Знищення зазначених об’єктів ускладнює забезпечення паливно-мастильними матеріалами окупаційної армії російського агресора.

Удари по військових цілях РФ мають посилюватися Заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ та авіаційний експерт Анатолій Храпчинський заявив, що Росія змушена посилювати систему протиповітряної оборони через збільшення кількості українських ударів по своїй території. "Насправді, останнім часом збільшилася кількість ударів по території Російської Федерації. І ці удари є позитивними, тому що вони мають наслідки для Росії. Перерізається логістика, завдаються удари по кораблях, які завозили вантаж з Ірану, комплектуючі для "Шахедів", – зазначив Храпчинський в ефірі Radio NV. За його словами, Україна повинна й надалі нарощувати власні можливості та розширювати арсенал озброєнь. Це необхідно для проведення більш ефективних, зокрема комбінованих атак по території Росії.

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

