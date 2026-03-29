"Сильно виснажена": актриса Тишкевич раптово злягла в лікарню

Актриса зіткнулася з проблемами зі здоров’ям.

Катерина Тишкевич у лікарні

Відома українська актриса Катерина Тишкевич налякала шанувальників фотографіями з лікарні. У своєму Instagram знаменитість поділилася, що вже кілька днів перебуває в стаціонарі.

Нещодавно зірка повернулася з-за кордону і, не відпочивши, вирішила знову приступити до роботи. Через напружений графік організм Тишкевич не витримав, і актриса раптово злягла.

Катерина Тишкевич під крапельницею

"Я інтуїтивно відчувала, що моєму тілу потрібно просто три дні полежати, тому що я була сильно виснажена. Це був сильний стрес і для психіки, і для тіла. Але я вирішила, що все можу: побігла стрибати, репетирувати, знімати інтеграції і так далі. А потім потрапила до лікарні і вже третій день перебуваю в стаціонарі. Я не хочу коментувати, що сталося. Сподіваюся, що найстрашніше вже позаду, і я в режимі відновлення", — заспокоїла шанувальників Катерина.

На фотографії можна побачити, що знаменитість лежить у лікарняній палаті, у її руці помітний катетер. Незважаючи на сильне виснаження, актриса не втрачає оптимізму і закликає шанувальників стежити за своїм здоров'ям.

Катерина Тишкевич — діагноз

"Слухайте своє тіло і не змушуйте його", — написала Тишкевич.

Раніше Главред повідомляв, що Дантес перервав мовчання на тлі чуток про розрив з Кацуріною. Артист заявив, що робота над помилками зроблена — відтепер його історія кохання залишиться за закритими дверима. Також співак розкрив свої пріоритети у стосунках.

Також виконавиця Юлія Юріна пояснила претензії до Насті Каменських. На думку артистки, у Каменських був шанс освіжити український шоу-бізнес, однак співачка віддала перевагу бездумному використанню українського фольклору для збереження популярності.

Про особу: Катерина Тишкевич Катерина Тишкевич — українська актриса кіно та телебачення, телеведуча. Актриса почала зніматися у 2013 році в телесеріалах, як правило, в епізодичних ролях, після чого кар'єра Тишкевич пішла вгору. Всього у Катерини Тишкевич понад 40 робіт у низці проєктів, серед яких ролі в таких серіалах, як "Безсмертник", "Депутатики", "Аметистова сережка", "Селяві" та інші. Крім цього, успіх і популярність Катерині Тишкевич принесли ролі Катерини/Марії Богданової в "Ніщо не трапляється двічі", де вона зіграла двох героїнь: матір і дочку, та роль акушера-гінеколога в серіалі "Жіночий лікар". Як розповідала актриса в інтерв'ю, для ролі акушера-гінеколога в "Жіночому докторі" вона консультувалася з мамою, і в неї зникла фобія тримати на руках немовлят.

7 лютого 2019 року актриса вийшла заміж за актора Валентина Томусяка, з яким познайомилися на зйомках серіалу "Безсмертник".

