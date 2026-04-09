Україну накрили заморозки та мокрий сніг: синоптик розповіла, чи потеплішає на Великдень

Коротко:
- До кінця тижня в Україні буде холодно
- Синоптики прогнозують заморозки та мокрий сніг
- Укргідрометцентр оголосив жовтий та помаранчевий рівні небезпеки
Погода в Україні наприкінці поточного тижня буде холодною. Синоптик Наталія Діденко прогнозує заморозки та мокрий сніг.
На Великдень трохи потеплішає, але незначно.
Погода в Україні на завтра
10 квітня в Україні збережеться холодна погода. Найближчої ночі стовпчики термометрів піднімуться до +1...+6 градусів, місцями заморозки 0-3 градуси.
Протягом дня в більшості областей України буде трохи тепліше — синоптик прогнозує +3...+7 градусів, у південній частині та на південному сході +7...+11 градусів.
Вітер північний, північно-західний, помірний, часом із сильними поривами.
У п'ятницю в північних, центральних областях та Харківській області - дощ, місцями мокрий сніг. У південній частині, в Луганській області, на Донбасі, у Дніпропетровській області Діденко прогнозує дощ. У західних областях – без істотних опадів.
Погода в Києві 10 квітня 2026
У Києві в п'ятницю очікується дощ з мокрим снігом. Вночі температура повітря становитиме +1...+3 градуси, в околицях - заморозки 0-3 градуси, завтра вдень повітря прогріється лише до +5 градусів.
Погода на Великдень 2026
У суботу синоптична ситуація в Україні – без особливих змін, зазначає Діденко.
У неділю, 12 квітня, в Україні практично всюди періодично пройде дощ, у перервах – прояснення.
У великодню ніч температура повітря становитиме +2...+5 градусів, є ймовірність заморозків.
Вдень 12 квітня "незначно потеплішає" до +7...+11 градусів, на Лівобережжі +8...+14 градусів.
"Потепління посилиться з 14-15 квітня", - додала синоптик.
Укргідрометцентр попередив про небезпеку
Синоптики Українського гідрометцентру попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні.
"Вночі 9, 10 і 11 квітня в Україні на ґрунті заморозки 0-3°. Перший рівень небезпеки, жовтий", - йдеться в повідомленні.
Вночі 9 квітня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях; вночі 10, 11 квітня в Україні заморозки в повітрі 0-3°. Оголошено другий рівень небезпеки, помаранчевий.
У Києві та області вночі 10-11 квітня заморозки в повітрі 0-3°. Оголошено другий рівень небезпеки, помаранчевий.
"Морози завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам", - попередили синоптики.
Якою буде погода в Одесі на Великдень
Погода в Одесі до кінця тижня буде не дуже комфортною. Синоптики прогнозують хмарну погоду, а температура повітря вдень підніметься максимум до +11 градусів. Великдень також не порадує теплом.
Погода в регіонах України - прогнози
Як писав Главред, синоптична ситуація в Дніпрі найближчими днями залишатиметься нестабільною. За даними метеорологічного сервісу sinoptik, місто опинилося під впливом вологих повітряних мас, що принесе з собою не тільки щільну хмарність, а й опади на тлі досить низьких температурних показників.
П'ятниця не обіцяє істотного потепління або прояснень. Упродовж усієї доби над містом пануватиме суцільна хмарність. Температурний фон у нічний та ранковий час коливатиметься в межах 4-6 градусів тепла.
9 і 10 квітня в Харкові та області прогнозуються заморозки, мокрий сніг і дощі.
У Житомирі та області сьогодні відчутно похолоднішає. Протягом доби небо залишатиметься хмарним з періодичними проясненнями, а час від часу випадатиме невеликий дощ, який місцями переходитиме у мокрий сніг.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
