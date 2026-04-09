Україну накрили заморозки та мокрий сніг: синоптик розповіла, чи потеплішає на Великдень

Синоптики б'ють на сполох: заморозки можуть пошкодити врожай. У зоні ризику — ранньоквітучі плодові дерева.

На Україну чекає холодний великодній вікенд: прогноз на 10–12 квітня

Коротко:

До кінця тижня в Україні буде холодно

Синоптики прогнозують заморозки та мокрий сніг

Укргідрометцентр оголосив жовтий та помаранчевий рівні небезпеки

Погода в Україні наприкінці поточного тижня буде холодною. Синоптик Наталія Діденко прогнозує заморозки та мокрий сніг.

На Великдень трохи потеплішає, але незначно.

Погода в Україні на завтра

10 квітня в Україні збережеться холодна погода. Найближчої ночі стовпчики термометрів піднімуться до +1...+6 градусів, місцями заморозки 0-3 градуси.

Протягом дня в більшості областей України буде трохи тепліше — синоптик прогнозує +3...+7 градусів, у південній частині та на південному сході +7...+11 градусів.

Вітер північний, північно-західний, помірний, часом із сильними поривами.

У п'ятницю в північних, центральних областях та Харківській області - дощ, місцями мокрий сніг. У південній частині, в Луганській області, на Донбасі, у Дніпропетровській області Діденко прогнозує дощ. У західних областях – без істотних опадів.

Прогноз погоди на 10 квітня 2026 року / meteo.gov.ua

Погода в Києві 10 квітня 2026

У Києві в п'ятницю очікується дощ з мокрим снігом. Вночі температура повітря становитиме +1...+3 градуси, в околицях - заморозки 0-3 градуси, завтра вдень повітря прогріється лише до +5 градусів.

Погода на Великдень 2026

У суботу синоптична ситуація в Україні – без особливих змін, зазначає Діденко.

Прогноз погоди на 11 квітня 2026 року / meteo.gov.ua

У неділю, 12 квітня, в Україні практично всюди періодично пройде дощ, у перервах – прояснення.

У великодню ніч температура повітря становитиме +2...+5 градусів, є ймовірність заморозків.

Вдень 12 квітня "незначно потеплішає" до +7...+11 градусів, на Лівобережжі +8...+14 градусів.

"Потепління посилиться з 14-15 квітня", - додала синоптик.

Прогноз погоди на 12 квітня 2026 / meteo.gov.ua

Укргідрометцентр попередив про небезпеку

Синоптики Українського гідрометцентру попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні.

"Вночі 9, 10 і 11 квітня в Україні на ґрунті заморозки 0-3°. Перший рівень небезпеки, жовтий", - йдеться в повідомленні.

Вночі 9 квітня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях; вночі 10, 11 квітня в Україні заморозки в повітрі 0-3°. Оголошено другий рівень небезпеки, помаранчевий.

У Києві та області вночі 10-11 квітня заморозки в повітрі 0-3°. Оголошено другий рівень небезпеки, помаранчевий.

"Морози завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам", - попередили синоптики.

Погода в регіонах України - прогнози

Як писав Главред, синоптична ситуація в Дніпрі найближчими днями залишатиметься нестабільною. За даними метеорологічного сервісу sinoptik, місто опинилося під впливом вологих повітряних мас, що принесе з собою не тільки щільну хмарність, а й опади на тлі досить низьких температурних показників.

П'ятниця не обіцяє істотного потепління або прояснень. Упродовж усієї доби над містом пануватиме суцільна хмарність. Температурний фон у нічний та ранковий час коливатиметься в межах 4-6 градусів тепла.

9 і 10 квітня в Харкові та області прогнозуються заморозки, мокрий сніг і дощі.

У Житомирі та області сьогодні відчутно похолоднішає. Протягом доби небо залишатиметься хмарним з періодичними проясненнями, а час від часу випадатиме невеликий дощ, який місцями переходитиме у мокрий сніг.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

