Армія РФ просунулася у двох областях: у DeepState опублікували свіжі карти

Окупанти досягають успіхів на Харківщині та на Донбасі.

Ворог просунувся поблизу Петропавлівки та Ступочок

Окупаційна армія РФ просунулася в Харківській та Донецькій областях. Про це в ніч на 9 квітня повідомив аналітичний проєкт DeepState.

Зокрема, російським військовим вдалося просунутися поблизу Петропавлівки на Харківщині та Ступочок на Донбасі.

Петропавлівка на карті

Ступочки на карті

Як писав Главред, російські загарбники змогли просунутися в Донецькій області, зокрема в Покровській міській громаді. За повідомленням проекту DeepState 7 квітня, ворог просунувся в Гришине та поблизу Котлиного.

6 квітня в DeepState повідомили, що Сили оборони відкинули війська РФ на північ від села Амбарне поблизу державного кордону в Куп'янському районі Харківської області.

Як повідомили аналітики Інституту вивчення війни, Росія під час весняно-літньої кампанії хотіла наступати на "пояс фортець" у Донецькій області, але контратаки ЗСУ зірвали плани окупантів. Зазначається, що активні дії Сил оборони на Гуляйпольському та Олександрівському напрямках завадили планам росіян у Донецькій області.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

У квітні Росія вже втретє з початку повномасштабного вторгнення заявила про повну окупацію Луганської області. Однак регіон повністю під контролем РФ не перебуває.

У окупантів з'явився пункт про створення буферної зони у Вінницькій області з боку невизнаного Придністров'я. Про це заявив заступник глави Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса.

У свою чергу, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський вважає, що Росія навряд чи зможе створити "буферну зону" у Вінницькій області з боку невизнаного Придністров'я. За його словами, військове угруповання в Придністров'ї занадто мале для проведення подібної операції.

"Для того, щоб створити "буферну зону", потрібно мати війська. Скажіть, які війська стоять у Придністров'ї? Хто може створити хоча б номінальну загрозу того, що вони можуть щось зробити?".

Що завадить Путіну захопити Донбас: думка експерта Російським військам у 2026 році не під силу вирішити питання з Донецькою областю, захопивши її всю військовим шляхом. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак. "З цього приводу у мене є великі сумніви, з огляду на попередній досвід: Покровськ російські війська намагаються взяти вже більше року. Тому є підстави вважати, що бої за Слов'янськ або Краматорськ теж триватимуть не менше року", – пояснив Ступак. Він зазначив, що не слід забувати, що російські війська наступають ще й з півночі – з Луганської та Харківської областей. "Плюс з півдня теж противник намагається просунутися. Тобто потрібно враховувати масу нюансів. Проте, я думаю, що у військ РФ будуть величезні проблеми з подальшим просуванням у Донецькій області. Хоч Путін і натхненний тим, що його військам вдається просуватися, однак це натхнення може зіграти проти Росії", - упевнений Ступак.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

