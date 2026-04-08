Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну засипає снігом та градом: в яких областях вирує справжня негода

Марія Николишин
8 квітня 2026, 12:16
Подекуди шар снігу накрив вулиці та будівлі.
В Україні випав сніг / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Сьогодні в деяких областях України випав сніг
  • Найбільший шар снігу фіксується в Буковелі
  • У Києві в деяких районах був град

8 квітня у деякі області України повернулась справжня зима. Через різке похолодання кілька регіонів засипало снігом та навіть градом. Зокрема, на Закарпатті, Прикарпатті, Тернопільщині та Хмельниччині негода вирує ще зночі.

Місцеві Telegram-канали пишуть про те, що сніг подекуди випав в Івано-Франківській області. Водночас у Яремче та Буковелі – справжня зима. З кадрів у мережі видно шар снігу, що накрив вулиці та будівлі.

відео дня
Повне відео дивіться у нашому телеграм-каналі за посиланням.

Гірські рятувальники Прикарпаття також додали, що щільний шар снігу накрив і високогір'я Карпат. При цьому температура повітря опустилась до -7°C.

Сніг на горі Піп Іван / фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Зранку 8 квітня сніг місцями помітили навіть у Києві, а у деяких районах міста був град. Варто додати, що раніше в Укргідрометцентрі прогнозували ще й північно-західний вітер 7 – 12 метрів за секунду.

Град в Києві / фото: скріншот з відео

Крім того, невеликий сніг випав у Тернопільській, Хмельницькій та Львівській області.

Сніг в Тернополі / фото: скріншот з відео

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погодні умови у Дніпрі та області суттєво зміняться. За словами синоптиків, мешканцям регіону слід готуватися до різкого похолодання та нічних заморозків.

Погода у Львівській області визначатиметься проходженням атмосферних фронтів з північного заходу. Очікується похолодання, опади у вигляді снігу та сильні пориви вітру.

Крім того, початок квітня у Житомирі та області видасться по-справжньому примхливим. Після кількох відносно теплих днів регіон накриє серія дощів, поривчастий вітер і навіть повернення мокрого снігу.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода мокрий сніг Погода в Україні погода в Києві Погода на сьогодні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ціни на пальне в Україні можуть різко піти донизу: Свириденко розповіла подробиці

Ціни на пальне в Україні можуть різко піти донизу: Свириденко розповіла подробиці

13:07Економіка
"Золотий вік" чи пауза перед новою війною: що відбувається на Близькому Сході та чи є шанс на мир

"Золотий вік" чи пауза перед новою війною: що відбувається на Близькому Сході та чи є шанс на мир

12:41Світ
Рада прийняла законопроєкт про "податок на OLX": що зміниться для українців

Рада прийняла законопроєкт про "податок на OLX": що зміниться для українців

12:40Україна
Реклама

Популярне

Більше
Новий курс валют на 8 квітня: що буде з доларом і євро

Новий курс валют на 8 квітня: що буде з доларом і євро

Китайський гороскоп на сьогодні, 8 квітня: Коням — перезавантаження, Півням — шанс

Китайський гороскоп на сьогодні, 8 квітня: Коням — перезавантаження, Півням — шанс

Карта Deep State онлайн за 8 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Парадокс СРСР: чому в Союзі робили дорогі чавунні труби, а не дешеві пластикові

Парадокс СРСР: чому в Союзі робили дорогі чавунні труби, а не дешеві пластикові

Що потрібно зробити з водою у свято 8 квітня — прикмети

Що потрібно зробити з водою у свято 8 квітня — прикмети

Останні новини

14:13

Миють волосся по-іншому: японський ритуал став новим домашнім трендом

14:11

"Другий Вітя": Київстар ТБ презентує офіційний трейлер і постер original-серіалу

13:40

"Невігластво та неповага": у Тараса Тополі жорстко відповіли на скандал із погрозами

13:24

Усі думали, що це сміття: пакет із секонд-хенду зробив чоловіка багатим

13:22

Ультракоротка спідниця та червоні губи: Кабаєва продемонструвала зухвалий образ

Великдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на святоВеликдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на свято
13:07

Ціни на пальне в Україні можуть різко піти донизу: Свириденко розповіла подробиці

12:41

"Золотий вік" чи пауза перед новою війною: що відбувається на Близькому Сході та чи є шанс на мир

12:40

Рада прийняла законопроєкт про "податок на OLX": що зміниться для українців

12:34

Комахи триматимуться подалі від будинку: що слід покласти на підвіконня

Реклама
12:18

Китайський гороскоп на завтра, 9 квітня: Козлам - образа, Щурам - побачення

12:16

Україну засипає снігом та градом: в яких областях вирує справжня негодаВідео

11:48

Бюджетний ноутбук Xiaomi тепер продають по всьому світу: оголошено ціни

11:35

Чи можна прибирати на кладовищі перед Великоднем: які дати під забороноюВідео

11:09

"Були ревнощі": син Довженка відреагував на стосунки батька з різницею у 20 років

11:03

Боїться бунту: Путін почав масштабні кадрові чистки в прикордонних регіонах РФ

10:45

Нові графіки для Одещини: де діятимуть планові відключення світла, а де — екстрені

10:42

Знищити: Тарас Тополя погрожує журналістці за опубліковане інтерв’ю

10:34

Тактика терору та удари по цивільних: в ISW попередили про нову стратегію РФ

10:27

В Україні розпочалися відключення світла: скільки годин діятимуть графіки

10:01

Несподіваний "миротворець" у війні з Іраном: кого назвав Трамп

Реклама
10:00

"Не намагається бути зручною": зниклий Аксельрод зробив заяву щодо Мозгової

09:37

Привітання з Чистим четвергом — гарні картинки та листівки

09:32

Вже майже 100 гривень за літр: ціни на пальне в Україні різко підскочили

09:24

РФ завдала удару по півдню Одещини: у порту спалахнули пожежі, є руйнуванняФото

09:05

Яка дистанційна школа пропонує найкращу підготовку до НМТ новини компанії

08:57

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 квітня (оновлюється)

08:56

Життя вже не буде таким, як раніше: на три знаки зодіаку чекають зміни у квітні

08:34

РФ планує наступ з нового напрямку: яка область стане головною ціллю

08:26

Карта Deep State онлайн за 8 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:23

Мінус техніка та боєприпаси: партизани завдали удару по логістиці РФ на важливому напрямку

08:10

Україні доведеться шукати нові підходи: Віктор Андрусів про мобілізаціюПогляд

07:16

Трамп зупинив удари, США, Ізраїль та Іран несподівано дійшли згоди: що відомо

05:51

Гороскоп на завтра, 9 квітня: Левам - суперечка, Водоліям - виклик

05:11

Парадокс СРСР: чому в Союзі робили дорогі чавунні труби, а не дешеві пластикові

04:00

Каньє Весту заборонили в'їзд до Великої Британії

03:56

Доньку Джонні Деппа "спіймали" на прогулянці з коханою

03:52

Як гризуни проникають у будинок: топ-7 найпотаємніших місць

03:22

"Мама Венздей" Кетрін Зета-Джонс показала яскраву вишиванку

03:05

Скарби під крижаним покривом: стартує глобальна "золота лихоманка"

02:06

Нові правила стягнення боргів: Рада ухвалила закон, що зміниться для українців

Реклама
02:01

Як зупинити навалу слимаків навесні: один натуральний засіб працює краще за хімію

01:16

Відомий шоумен зізнався, чи зайняте його серце

01:01

Гра на дефіциті зброї: як Кремль може використати тиск США на Україну

00:46

"Потрібно запам'ятовувати": Lida Lee зізналася, у чому секрет її стосунків із Салемом

00:14

Мокрий сніг і заморозки повертаються: Київ охопить різке похолодання

00:06

Наталія Могилевська похвалилася новим татуюванням

07 квітня, вівторок
23:54

Чистий йоржик за лічені хвилини: простий спосіб миття та дезенфекціїВідео

23:12

Гаррі не поступається: Галкін показав своїх чарівних дітей на відпочинку в США

23:09

10 найкрутіших фільмів із легендарним Джекі Чаном

23:05

Температура впаде до мінуса: на Дніпропетровщину суне арктичне повітря

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2026
Як красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтар
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиСвяткове менюНапої

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти