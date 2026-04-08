Україну засипає снігом та градом: в яких областях вирує справжня негода

Подекуди шар снігу накрив вулиці та будівлі.

В Україні випав сніг / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Сьогодні в деяких областях України випав сніг

Найбільший шар снігу фіксується в Буковелі

У Києві в деяких районах був град

8 квітня у деякі області України повернулась справжня зима. Через різке похолодання кілька регіонів засипало снігом та навіть градом. Зокрема, на Закарпатті, Прикарпатті, Тернопільщині та Хмельниччині негода вирує ще зночі.

Місцеві Telegram-канали пишуть про те, що сніг подекуди випав в Івано-Франківській області. Водночас у Яремче та Буковелі – справжня зима. З кадрів у мережі видно шар снігу, що накрив вулиці та будівлі.

Гірські рятувальники Прикарпаття також додали, що щільний шар снігу накрив і високогір'я Карпат. При цьому температура повітря опустилась до -7°C.

Сніг на горі Піп Іван / фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Зранку 8 квітня сніг місцями помітили навіть у Києві, а у деяких районах міста був град. Варто додати, що раніше в Укргідрометцентрі прогнозували ще й північно-західний вітер 7 – 12 метрів за секунду.

Град в Києві / фото: скріншот з відео

Крім того, невеликий сніг випав у Тернопільській, Хмельницькій та Львівській області.

Сніг в Тернополі / фото: скріншот з відео

Як повідомляв Главред, погодні умови у Дніпрі та області суттєво зміняться. За словами синоптиків, мешканцям регіону слід готуватися до різкого похолодання та нічних заморозків.

Погода у Львівській області визначатиметься проходженням атмосферних фронтів з північного заходу. Очікується похолодання, опади у вигляді снігу та сильні пориви вітру.

Крім того, початок квітня у Житомирі та області видасться по-справжньому примхливим. Після кількох відносно теплих днів регіон накриє серія дощів, поривчастий вітер і навіть повернення мокрого снігу.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

