Трамп починає переговори про вихід США з НАТО - заява Білого дому

У Білому домі анонсували нові переговори щодо ролі США в НАТО та можливому виходу країни з Альянсу.

Трамп починає переговори про вихід США з НАТО - що відомо

Трамп в найближчі години обговорить з генсеком Альянсу Рютте вихід США з НАТО

В Білому домі процитували слова президента США про те, що Альянс "не пройшов перевірку"

Президент США Дональд Трамп планує обговорити з генсеком НАТО Марком Рютте вихід США з Північноатлантичного Альянсу. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу, який транслював офіційний канал Білого дому в YouTube.

"Президент (Трамп, - ред.) вже обговорював це питання, і, на мою думку, він обговорить його за кілька годин із Генеральним секретарем Рутою, і, можливо, ви почуєте про це безпосередньо від Президента після цієї зустрічі пізніше сьогодні вдень. Дякую", - вказала вона.

Левітт також передала позицію президента США щодо НАТО, зазначивши, що ситуацією довкола Ірану та Ормузької протоки Альянс уже проходив перевірку і не впорався з нею.

​Вона додала, що викликає занепокоєння те, що протягом останніх шести тижнів НАТО, за її словами, віддалилося від інтересів американського суспільства, яке і фінансувало Альянс.

Як Трамп може помститись НАТО - думка експерта Як писав Главред, експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко зазначає, що Дональд Трамп може реалізувати два ключові підходи, спрямовані на перекладання відповідальності на Європу та її своєрідне "покарання". "Перший момент: Трамп може спробувати знайти формальну підставу, щоб фактично "забрати" кошти європейців, вже перераховані за американську зброю. Тобто не поставити цю зброю Європі, а використати її для поповнення власних запасів або інших цілей", - вказав він. Одним із можливих обґрунтувань таких дій може стати риторика про "слабку Європу", яку слід змусити змінити підхід. У цьому контексті він може запропонувати альтернативні рішення, зокрема перерозподіл або скорочення фінансування. Жовтенко звертає увагу, що Трамп уже робив натяки на подібні кроки, хоча й в іншій площині. Йдеться про запит на додаткові 200 мільярдів доларів для Пентагону, який навряд чи буде оперативно підтриманий Конгресом, що змушує шукати інші джерела фінансування. Зокрема, він уже сигналізував, що країни Перської затоки мають компенсувати витрати США на військові операції, аргументуючи це тим, що такі дії забезпечують їхню безпеку. Подібну логіку, за словами експерта, він може застосувати і до європейських партнерів, зокрема через перегляд фінансування програми PURL. "Другий момент набагато ризикованіший політично. У Дональда Трампа є історичний прецедент – досвід Франції на початку 1960-х років, коли Шарль де Голль посварився зі Сполученими Штатами. Причиною стало прагнення Франції до власної ядерної зброї. У той час США фактично домінували у сфері ядерного стримування, проте де Голль наполіг на незалежності Франції в цьому питанні.У результаті Франція здійснила політичний демарш: вона залишилася членом НАТО в політичному сенсі, але вийшла з його військових структур. Тобто, формально країна залишалася в Альянсі, однак не у військовому сенсі. На рівні спостерігачів країна брала участь у штабних навчаннях, а в разі активації 5 статті Франція не брала участі у військовому плануванні та діях, пов’язаних із розгортанням сил союзників", - вказав він. Експерт також нагадав, що Франція повноцінно повернулася до військових структур НАТО лише в середині 2000-х років, хоча формально залишалася членом Альянсу. Цей приклад показує, що держава може зберігати членство, але не брати на себе ключові військові зобов’язання. Жовтенко зазначає, що якщо подібний сценарій розглядатимуть у США, країна може залишитися в НАТО формально, але скоротити свою участь у військових структурах. Такий розвиток подій створює серйозні ризики для Альянсу, оскільки може бути сприйнятий Росією як сигнал про послаблення гарантій безпеки. Це, своєю чергою, здатне відкрити можливості для активізації гібридних дій на східному фланзі НАТО. "Питання лише в тому, яку з опцій обере Трамп. Я думаю, що він піде по наростаючій – спочатку спробує прибрати до рук ресурси програми PURL і залишити за собою право кинути на стіл козир із прецедентом Франції. І це – максимум із того, що може зробити Трамп", - резюмує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Трамп заяляв, що напруженість у відносинах між США та НАТО почала зростати ще після його першої ініціативи щодо можливого приєднання Гренландії до Сполучених Штатів.

Також, за словами журналістки MS NOW Стефані Руле, американський президент демонструє більшу довіру до російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна, ніж до європейських партнерів. Вона зазначила, що Трамп вважає взаємодію з Володимиром Зеленським складнішою, ніж із главою Кремля.

Крім того, за інформацією Financial Times, Трамп пригрозив припинити постачання зброї Україні, намагаючись змусити європейські країни приєднатися до так званої коаліції добровольців для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Про джерело: Білий дім Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

