Майже весь день без світла: в "Укренерго" розповіли про відключення 9 квітня

В енергокомпанії зазначили, що ситуація динамічна і може змінюватися протягом дня, тож важливо перевіряти оновлення.

9 квітня запровадять погодинні відключення електроенергії по всіх регіонах

Коротко:

9 квітня в Україні будуть погодинні відключення електроенергії

Промисловість працюватиме за графіками обмеження потужності

Причина — пошкодження енергосистеми через атаки РФ

У четвер, 9 квітня, в усіх регіонах України будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з інформацією оператора енергосистеми, для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності з 07:00 до 23:00.

Водночас для населення та інших категорій споживачів запроваджуються погодинні відключення електроенергії з 07:00 до 22:00.

Причини обмежень

В "Укренерго" пояснили, що причиною таких заходів стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру, які призвели до пошкодження об’єктів і дефіциту потужності в енергосистемі.

Енергетики наголошують, що ситуація залишається динамічною і може змінюватися протягом доби. Українців закликають стежити за оновленнями та графіками на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Фахівці також просять громадян відповідально ставитися до споживання електроенергії та за можливості обмежити використання потужних електроприладів у пікові години, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Чому відключення світла можуть посилитись Народний депутат і член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Сергій Нагорняк звернув увагу на те, що в Україні вже кілька днів поспіль діють графіки відключення електроенергії, і з часом такі обмеження можуть ставати тривалішими та суворішими. За його словами, погіршення ситуації найбільш імовірне влітку, коли через спеку вечірні відключення можуть тривати довше. Водночас наразі, до кінця березня та протягом квітня і травня, обмеження залишатимуться відносно нетривалими, якщо не буде нових атак на українську енергосистему з боку Росії.

Як повідомляв Главред, увечері 8 квітня відключення світла в Україні посилиться. У всіх регіонах країни з 19:00 до 22:00 діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії.

Також у середу, 8 квітня, в Україні ввели графіки погодинних відключень світла. Причина - складна ситуація в енергосистемі, зумовлена попередніми обстрілами.

Нагадаємо, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що погодинні відключення електроенергії можуть зникнути у квітні-травні. Однак взимку та влітку графіки відключень діятимуть і застосовуватимуться щонайменше ще три роки.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

