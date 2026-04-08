Хвиля вологості та холоду накриє Дніпро: як низько впадуть стовпчики термометрів

Погодні умови у Дніпрі залишаться нестабільними, очікуються опади та коливання температури.

10 квітня прогнозують дрібний, затяжний дощ вдень

Коротко:

Дніпро накриє хмарність і дощ 9-10 квітня

Температура коливатиметься 3–9 градусів тепла

Вітер до 4 м/с, тиск стабільний 743–745 мм рт. ст

Синоптична ситуація у Дніпрі найближчими днями залишатиметься нестабільною. За даними метеорологічного сервісу sinoptik, місто опинилося під впливом вологих повітряних мас, що принесе з собою не лише щільну хмарність, а й опади на тлі досить низьких температурних показників.

9 квітня

Четвер розпочнеться з оманливого спокою. Лише у нічні години небо залишатиметься чистим, проте вже з першими променями сонця хмари почнуть затягувати небокрай.

Ранок зустріне дніпрян прохолодою: температура повітря становитиме лише 3-4 градуси вище нуля, що через високу вологість відчуватиметься як ледь помітний "плюс". Протягом дня стовпчики термометрів максимально піднімуться до позначки 9 градусів тепла.

Головною особливістю дня стане зміна погоди по обіді — саме тоді ймовірність дощу зросте до 60%, і він триватиме до пізнього вечора. Атмосферний тиск при цьому буде стабільним, у межах 743-745 міліметрів ртутного стовпа.

10 квітня

П’ятниця не обіцяє суттєвого потепління чи прояснень. Протягом усієї доби над містом пануватиме суцільна хмарність. Температурний фон у нічний та ранковий час коливатиметься в межах 4-6 градусів тепла.

Хоча перша половина дня мине без істотних опадів, уже вдень місто накриє дрібний дощ. Синоптики прогнозують, що він матиме затяжний характер, проте припиниться ближче до вечірньої пори. Вітер дещо посилиться порівняно з попереднім днем, сягаючи швидкості близько 4 метрів на секунду, що додасть відчуття сирості.

Також Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології попередив про заморозки 0–2°С у нічні та ранкові години 9–11 квітня. Через погодні умови оголошено II рівень небезпечності (помаранчевий).

Погіршення погоди в Україні Синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що більша частина України потрапить під вплив холодного атмосферного фронту, який принесе дощі та зниження температури. За її словами, погіршення погоди супроводжуватиметься сильним північно-західним вітром із поривами місцями до 15–20 м/с.

Як повідомляв Главред, початок квітня на Житомирщині буде холодним і нестійким. Очікуються дощі, сильний вітер і навіть мокрий сніг. Вночі можливі заморозки на ґрунті.

Крім того, у четвер і п'ятницю, 9 і 10 квітня, у Харкові та області прогнозуються заморозки, мокрий сніг і дощі. Про це повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Також найближчими днями в Одесі та області очікується похолодання через циклон із північного заходу Європи. Можливі невеликі опади, поривчастий вітер і місцями заморозки до -3°.

Читайте також:

Про ресурс: Sinoptik Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу. Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу. Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру. Українська версія сайту була запущена в 2010 році. На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

