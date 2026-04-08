Мудрик іде до суду: вінгер знайшов винного у своїй дискваліфікації через допінг

Футболіст планує позиватися проти УАФ, намагаючись оскаржити дискваліфікацію та захистити власну репутацію

Вінгер "Челсі" не виходить на поле з кінця 2024 року / Колаж: Главред, фото: instagram.com/mmudryk10

Коротко:

Мудрик подає позов проти УАФ через дискваліфікацію

Названо причетного до допінг-скандалу — фізіотерапевта

Не грає з грудня 2024, чекає на можливе повернення

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик має намір оскаржити свою дискваліфікацію в суді, щоб відстояти власну репутацію.

За інформацією Footem, футболіст уже визначив осіб, яких вважає причетними до ситуації, та готується до юридичної боротьби. Зокрема, повідомляється, що Мудрик подав позов проти Української асоціації футболу.

Як зазначає джерело, вінгер "синіх" переконаний, що відповідальність за його дискваліфікацію несе Ігор Поробій, який працював фізіотерапевтом у національній збірній. Стверджується, що саме він зробив гравцеві ін’єкцію стовбурових клітин, у складі якої нібито містився заборонений мельдоній.

Мудрик не грає з кінця 2024 року

Нагадаємо, Мудрик не виходить на поле з грудня 2024 року. Востаннє він зіграв в офіційному матчі 28 листопада 2024-го у поєдинку Ліги конференцій проти "Хайденхайма", де відзначився забитим м’ячем.

Останнім часом з’являється дедалі більше чуток щодо можливого повернення футболіста. Сам Михайло регулярно ділиться кадрами з тренувань, підігріваючи інтерес до свого ймовірного камбеку.

Як раніше писав Главред, у медіапросторі з’явилися чутки про можливий судовий позов вінгера Челсі Михайла Мудрика проти Українська асоціація футболу. За неофіційною інформацією, йдеться про ситуацію з допінгом, який нібито міг потрапити в організм гравця під час перебування в таборі національної збірної України.

Крім того, Донецький "Шахтар" може недоотримати близько 30 мільйонів євро у рамках бонусних виплат від трансферу Михайла Мудрика до лондонського "Челсі", якщо український вінгер зазнає суворого покарання за можливе порушення антидопінгових правил.

Нагадаємо, що Наприкінці 2024 року в організмі вінгера "Челсі" Михайла Мудрика виявили мельдоній, через що йому загрожує дискваліфікація до чотирьох років.

Про персону: Михайло Мудрик Миха́йло Петро́вич Му́дрик народився 5 січня 2001, Красноград, Харківська область — український футболіст, лівий вінгер лондонського "Челсі" і збірної України. Бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи 2023 у складі збірної України U-21. У січні 2023 року "Шахтар" вів перемови з лондонським "Арсеналом" про трансфер гравця. Клуби були близькими до підписання угоди, але інший лондонський клуб — "Челсі" — зробив кращу пропозицію "Шахтарю". 15 січня гравець підписав контракт із "Челсі" до 2031 року, взявши 15 ігровий номер. За цей трансфер "Челсі" заплатив €70 млн + €30 млн у вигляді бонусів. Таким чином цей трансфер став найдорожчим трансфером із української Прем'єр-ліги, найдорожчим зимовим трансфером в англійській Прем'єр-лізі, а також зробив Мудрика найдорожчим українським футболістом, побивши рекорд Андрія Шевченка, за якого той же "Челсі" в 2006 році заплатив майже 44 млн євро. Wikipedia

