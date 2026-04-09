Чи можна освячувати кагор на Великдень: відповідь священика ПЦУ

Анна Ярославська
9 квітня 2026, 04:30
Червоне вино доречно покласти у кошик — це частина християнської традиції.
Великодній кошик
У церкві пояснили, чи можна класти вино в кошик для освячення / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Чи дозволено класти кагор у великодній кошик
  • Що символізує вино
  • Чи можна освячувати кагор

Великодній кошик — це не просто набір продуктів для святкового столу, а глибоко символічна традиція, де кожен елемент має своє значення. Питання про алкоголь, і зокрема про кагор, викликає чимало суперечок серед віруючих. Одні вважають його невід'ємною частиною свята, інші — недоречним у церкві.

Ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко пояснив, чи можна освячувати кагор на Великдень.

За його словами, червоне вино доречне в кошику — це частина християнської традиції. Хліб і вино символізують тіло і кров Христа, у таїнстві стають ними.

"Колись Христос на Таємній вечері замінив причастям криваві жертви, які приносилися в Єрусалимському храмі: до храму приносили тварин, проливали кров, потім спалювали. Цей ритуал змінився безкровною жертвою", — розповів Коваленко в інтерв'ю Главреду.

За словами Коваленка, Святе Письмо допускає вживання вина, зазначаючи, що воно "веселить душу людини", однак застерігає від надмірного вживання. Він підкреслив, що на Великдень вино має приносити радість, але не призводити до надмірностей.

Священик також зазначив, що вино можна жертвувати в храм — його використовують для богослужінь. При цьому сам великодній кошик може стати способом допомоги нужденним: його можна подарувати людям, які не мають можливості накрити святковий стіл.

​ Що можна і не можна класти у великодній кошик / Інфографіка: Главред

Коваленко додав, що решта наповнення кошика залежить від місцевих традицій та особистих уподобань, однак не має сакрального значення. За його словами, освячення їжі символізує завершення посту та перехід до святкової трапези.

На завершення він підкреслив, що великодній кошик має бути красивим, але скромним і складеним з розумінням його духовного змісту.

Скільки коштує великодній кошик 2026 року в Україні

Як писав Главред, вартість традиційного великоднього кошика в Україні зросла за останній рік на 12–17% залежно від його наповнення.

За підрахунками експертів, базова кошик з паски, десятка крашанок, солі, хрону та свічки обійдеться в середньому в 482 грн, що на 12,7% дорожче, ніж у 2025 році.

Якщо додати твердий сир, ковбасу та гірчицю, ціна підніметься до 965 грн (+13,8%). А повний кошик з кагором, свіжими огірками, помідорами та салом коштуватиме 1 387 грн (+17%).

Скільки коштує великодній кошик 2026 / Інфографіка: Главред ​

Про персону: Георгій Коваленко

Георгій (за паспортом Юрій) Іванович Коваленко (нар. 1 квітня 1968, Конотоп) – український православний священнослужитель, блогер, громадський діяч, ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, фундатор і шеф-редактор інтернет-порталу "Православіє в Україні", колишній голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, колишній прес-секретар Предстоятеля УПЦ митрополита Володимира (Сабодана), колишній фундатор і головний редактор офіційних сайтів УПЦ МП. З 7 січня 2019 року – священник ПЦУ, пише Вікіпедія.

