Ціни на бензин і дизель масово впали: скільки коштує пальне на АЗС 9 квітня

Попри загальний тренд на здешевлення, у деяких мережах зафіксовано зростання вартості дизельного пального.

Ціни на пальне в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

У четвер, 9 квітня, найбільші мережі автозаправних станцій в Україні оновили ціни на пальне. У середньому бензин А-95 на великих АЗС подешевшав і наразі становить 74,07 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Главком.

Зниження цін зафіксовано в низці великих мереж, зокрема UPG, OKKO, WOG та Укрнафта. Водночас у мережі SOCAR зафіксовано зростання вартості дизельного пального.

Хто пропонує найдорожче і найдешевше пальне

Найвищі ціни на бензин і дизель наразі утримують мережі OKKO, WOG та SOCAR. Найбільш вигідні пропозиції для автовласників наразі пропонують Укрнафта та БРСМ-Нафта.

На KLO літр А-95 подешевшав на 1,40 грн. На Укрнафті бензин А-95+ впав у ціні на 3 грн.

Середня ціна на дизельне пальне становить 91,04 грн/л. Найдорожче дизельне паливо пропонують UPG (-1,16 грн), ОККО (-1 грн) та WOG (-1 грн). Найдешевше – на Укрнафті (-1 грн).

Водночас на Socar та БРСМ-Нафті дизель подорожчав на 1 грн.

Водночас сайт "Мінфіну" , який посилається на дані "Консалтингової групи А-95", вказує такі середні ціни на палальне по Україні станом на 8 квітня:

бензин А-95 преміум - 77,21 грн/л;

бензин А-95 - 73,32 грн/л;

бензин А-92 - 67,33 грн/л;

дизельне паливо - 90,51 грн/л;

автогаз - 49,06 грн/л.

Чи буде фіксована ціна на паливо Заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський заявив, що зараз введення фіксованих цін не розглядається. Він пояснив, що ціни на пальне можуть різко коливатися через глобальні фактори та політичні заяви, а вартість нафти здатна змінюватися буквально за один день, що безпосередньо впливає на ціну бензину і дизеля. Водночас Закревський підкреслив, що український ринок стабілізовано завдяки диверсифікації поставок. На квітень необхідні обсяги палива вже законтрактовані, проте ціни залишаються змінними.

Нагадаємо, 5 квітня найбільші українські мережі АЗС оновили ціни. Середня вартість бензину А-95 становила 72,87 грн/л, дизелю – 88,43 грн/л.

Прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що через зниження котирувань на світових ринках нафти внутрішні ціни на пальне в Україні можуть впасти. Державна мережа "Укрнафта" вже скоригувала вартість вниз, а уряд очікує, що приватні АЗС також відреагують.

Як повідомляв Главред, експерти оцінюють ринок пального в Україні як нестабільний, але дефіциту наразі немає. Введення фіксованих цін не планується, оскільки вартість бензину і дизеля чутлива до глобальних подій і політичних заяв. Український ринок стабілізовано завдяки диверсифікації поставок, а обсяги палива на квітень уже законтрактовані, проте ціни залишаються змінними.

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

