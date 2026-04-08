В Україні з'явилися номерні знаки оливкового кольору: хто їх отримає

https://glavred.net/auto/v-ukraine-poyavilis-avtonomera-olivkovogo-cveta-kto-ih-poluchit-10755320.html Посилання скопійоване

В Україні з'явилися номерні знаки оливкового кольору

Коротко:

В Україні почаливидавати дипломатичні автомобільні номери нового зразка: вони мають оливковий колір. Про це 8 квітня повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

У відомстві пояснили, що оновлення пов'язане з необхідністю зробити дипломатичний транспорт більш впізнаваним, впровадити сучасні стандарти візуальної ідентифікації, а також поліпшити систему обліку та контролю таких номерних знаків.

відео дня

При цьому сама структура номерів залишилася без змін: перші три цифри позначають код дипломатичного представництва, а наступні — унікальний номер транспортного засобу.

Як зазначив керівник Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України Олександр Малиш, нововведення стосується не тільки зовнішнього вигляду, але й спрямовано на підвищення прозорості процедур.

Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга додав, що нові номерні знаки символізують поступову відмову від колишніх стандартів і відображають підтримку України з боку міжнародних партнерів.

Автоновини - головне

Про джерело: МЗС України Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред