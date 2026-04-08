Графіки сильно посилили - коли не буде світла в Черкаській області 9 квітня

У Черкаській області 9 квітня запроваджують погодинні відключення електроенергії через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

https://glavred.net/energy/grafiki-silno-usilili-kogda-ne-budet-sveta-v-cherkasskoy-oblasti-9-aprelya-10755302.html Посилання скопійоване

Черкаси новини - графіки відключення світла для Черкащини на 9 квітня

Про що йдеться у матеріалі:

Графіки відключення світла будуть діяти з 07:00 до 22:00

Обмеження будуть стосуватись всіх черг та підчерг

Завтра, 9 квітня, по всій території Черкаської області з 07:00 до 22:00 будуть діяти графіки погодинних відключень світла для населення та обмеження потужності для промисловості. Про це повідомляє "Черкасиобленерго".

В обленерго повідомили, що запровадження обмежень пов’язане з наслідками російських ракетно-дронових ударів по енергетичній інфраструктурі.

відео дня

Також, згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго", 9 квітня з 07:00 до 23:00 для підприємств і бізнесу Черкаської області діятимуть графіки обмеження потужності.

Години відсутності електропостачання:

/ Скріншот

1.1 07:00 - 09:00, 21:00 - 22:00

1.2 07:00 - 09:00, 21:00 - 22:00

2.1 09:00 - 11:00

2.2 09:00 - 11:00

3.1 11:00 - 13:00

3.2 13:00 - 15:00

4.1 15:00 - 17:00

4.2 15:00 - 17:00

5.1 17:00 - 19:00

5.2 17:00 - 19:00

6.1 19:00 - 21:00

6.2 19:00 - 21:00

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахунком у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварійних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламності в Черкасах та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 8 квітня в Україні запровадили погодинні графіки відключень електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену попередніми обстрілами, зазначили в "Укренерго".

Також, 8 квітня в Одеській області за розпорядженням "Укренерго" також діяли обмеження електропостачання. У ДТЕК Одеса уточнили, що графіки застосовуються лише в межах області та там, де це дозволяє стан мереж.

Раніше, 6 квітня, у Києві та частині інших регіонів запроваджували екстрені відключення для населення, повідомляв гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред