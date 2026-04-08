Графіки сильно посилили - коли не буде світла в Черкаській області 9 квітня

- Графіки відключення світла будуть діяти з 07:00 до 22:00
- Обмеження будуть стосуватись всіх черг та підчерг
Завтра, 9 квітня, по всій території Черкаської області з 07:00 до 22:00 будуть діяти графіки погодинних відключень світла для населення та обмеження потужності для промисловості. Про це повідомляє "Черкасиобленерго".
В обленерго повідомили, що запровадження обмежень пов’язане з наслідками російських ракетно-дронових ударів по енергетичній інфраструктурі.
Також, згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго", 9 квітня з 07:00 до 23:00 для підприємств і бізнесу Черкаської області діятимуть графіки обмеження потужності.
Години відсутності електропостачання:
1.1 07:00 - 09:00, 21:00 - 22:00
1.2 07:00 - 09:00, 21:00 - 22:00
2.1 09:00 - 11:00
2.2 09:00 - 11:00
3.1 11:00 - 13:00
3.2 13:00 - 15:00
4.1 15:00 - 17:00
4.2 15:00 - 17:00
5.1 17:00 - 19:00
5.2 17:00 - 19:00
6.1 19:00 - 21:00
6.2 19:00 - 21:00
Як знайти свою групу відключення світла
Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.
Як дізнатись графіки відключення світла за адресою
Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.
Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком
Знайти свій графік відключення світла за особовим рахунком у Черкаській області можна за посиланням.
Як дізнатись свою чергу аварійних відключень
Дізнатись свою чергу аварійних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.
Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області
Перелік адрес пунктів незламності в Черкасах та області можна знайти за посиланням.
Відключення світла - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 8 квітня в Україні запровадили погодинні графіки відключень електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену попередніми обстрілами, зазначили в "Укренерго".
Також, 8 квітня в Одеській області за розпорядженням "Укренерго" також діяли обмеження електропостачання. У ДТЕК Одеса уточнили, що графіки застосовуються лише в межах області та там, де це дозволяє стан мереж.
Раніше, 6 квітня, у Києві та частині інших регіонів запроваджували екстрені відключення для населення, повідомляв гендиректор YASNO Сергій Коваленко.
Інші новини:
- Хвиля вологості та холоду накриє Дніпро: як низько впадуть стовпчики термометрів
- Лише дві черги - зі світлом: графіки відключень для Запорізької області на 9 квітня
- В Україні з'явилися номерні знаки оливкового кольору: хто їх отримає
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
