У популярної американської актриси діагностували рак молочної залози

Коротко:
- Що сталося з актрисою
- Як вона виявила хворобу
Популярна американська актриса Аманда Пітт розповіла, що діагноз раку грудей, поставлений їй минулої осені, припав на й без того непростий період.
"Багато років мені говорили, що у мене „щільні" та „активні" груди — не як комплімент, а як попередження про необхідність додаткового спостереження", — написала зірка серіалу "Твої друзі та сусіди" в есе для журналу New Yorker, яке цитує Page Six.
Вона додала: "Я відвідувала хірурга-мамолога кожні шість місяців для оглядів. У п’ятницю перед Днем праці я пішла на, як мені здавалося, звичайне обстеження".
Після того, як лікарці "не сподобалося, як щось виглядає" на УЗД, їй зробили біопсію.
"Після процедури вона сказала, що віднесе зразок до лікарні Cedars-Sinai і особисто передасть його до патологоанатомічного відділення. Ось тоді я й дізналася", — пояснила вона, зазначивши, що результати їй повідомили наступного дня.
"Пухлина „здавалася" невеликою, але після святкових вихідних мені потрібно було зробити МРТ, щоб визначити „ступінь поширення захворювання"", — продовжила Піт.
Піт, яка вийшла заміж за Девіда Беніоффа у 2006 році і з того часу народила від нього трьох дітей, дізналася, що її діагноз — на першій стадії.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Про особу: Аманда Пітт
Аманда Пітт — американська актриса кіно та телебачення.
Широке визнання отримала завдяки фільму "Дев'ять ярдів". Також відома за фільмами "Кохання за правилами і без", "Ідентифікація", "Сіріана", "Екс-коханець" та ін.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред