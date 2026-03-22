У популярної американської актриси діагностували рак молочної залози

Олена Кюпелі
22 березня 2026, 18:07
Аманда Пітт розповіла про свій страшний діагноз.
Аманда Пітт розповіла про свій діагноз / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Популярна американська актриса Аманда Пітт розповіла, що діагноз раку грудей, поставлений їй минулої осені, припав на й без того непростий період.

"Багато років мені говорили, що у мене „щільні" та „активні" груди — не як комплімент, а як попередження про необхідність додаткового спостереження", — написала зірка серіалу "Твої друзі та сусіди" в есе для журналу New Yorker, яке цитує Page Six.

Вона додала: "Я відвідувала хірурга-мамолога кожні шість місяців для оглядів. У п’ятницю перед Днем праці я пішла на, як мені здавалося, звичайне обстеження".

Аманда Пітт розповіла про діагноз / Фото Вікіпедія

Після того, як лікарці "не сподобалося, як щось виглядає" на УЗД, їй зробили біопсію.

"Після процедури вона сказала, що віднесе зразок до лікарні Cedars-Sinai і особисто передасть його до патологоанатомічного відділення. Ось тоді я й дізналася", — пояснила вона, зазначивши, що результати їй повідомили наступного дня.

"Пухлина „здавалася" невеликою, але після святкових вихідних мені потрібно було зробити МРТ, щоб визначити „ступінь поширення захворювання"", — продовжила Піт.

Піт, яка вийшла заміж за Девіда Беніоффа у 2006 році і з того часу народила від нього трьох дітей, дізналася, що її діагноз — на першій стадії.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що дружина легендарного українського співака Віктора Павлика відверто розповіла у своєму Instagram про те, що сталося на концерті артиста. Катерина опублікувала сторіз, де поскаржилася на організаторів концерту.

Раніше також популярний голлівудський актор Шая Лабаф потрапив у незручну ситуацію на відео.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Аманда Пітт

Аманда Пітт — американська актриса кіно та телебачення.

Широке визнання отримала завдяки фільму "Дев'ять ярдів". Також відома за фільмами "Кохання за правилами і без", "Ідентифікація", "Сіріана", "Екс-коханець" та ін.

ЗСУ "підсмажили" купу окупантів: подробиці від Генштабу

ЗСУ "підсмажили" купу окупантів: подробиці від Генштабу

18:28Війна
Вдарив 7-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

Вдарив 7-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

17:25Синоптик
Похорон Філарета: як пройшло прощання з патріархом і яким було його пророцтво

Похорон Філарета: як пройшло прощання з патріархом і яким було його пророцтво

13:53Україна
Популярне

Більше
Україну розігріє до +18, а потім накриє снігом: коли погода різко зміниться

Україну розігріє до +18, а потім накриє снігом: коли погода різко зміниться

Третину піхоти можуть вивести з фронту: Білецький запропонував креативний спосіб

Третину піхоти можуть вивести з фронту: Білецький запропонував креативний спосіб

Гороскоп Таро на завтра, 23 березня: Близнюкам — подарунок, Рибам — перерва

Гороскоп Таро на завтра, 23 березня: Близнюкам — подарунок, Рибам — перерва

Їм дістанеться неземне везіння: фортуна різко змінить життя трьох знаків зодіаку

Їм дістанеться неземне везіння: фортуна різко змінить життя трьох знаків зодіаку

У Києві масштабні відключення електроенергії та води: названо терміни "блекауту"

У Києві масштабні відключення електроенергії та води: названо терміни "блекауту"

Останні новини

18:28

ЗСУ "підсмажили" купу окупантів: подробиці від Генштабу

18:26

"Росія може завдати масованого удару": полковник назвав дату нового обстрілу

18:19

І на метр не підлетять: чим помити балкон, щоб відлякати голубів

18:07

У популярної американської актриси діагностували рак молочної залози

18:05

З чого роблять розчинну каву: що ми п'ємо насправді

Росіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій СШАРосіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій США
18:01

"Знайшла привід розлучитися": Полякова потрапила у скандал через слова чоловіка про Єфросініну

17:46

Несамовитий американський актор накинувся на жінку: відео потрапило в мережуВідео

17:31

Різке зростання цін на продукти: українцям назвали терміни нового подорожчання

17:25

Вдарив 7-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

16:39

Один простий трюк з унітазом — і запах буде як у готелі перед приходом гостей

16:37

Потепління повертається на Львівщину: коли термометри покажуть +14

16:10

Фінансовий гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня

15:38

Існувала менше доби: яка українська держава просила допомоги в Гітлера

15:32

Як за секунди розпізнати підроблене вершкове масло: головні ознаки фальсифікату

14:27

Синоптики втішили теплим прогнозом для Житомирщини: до скількох градусів прогріє

14:26

Відомий продюсер показав свого бойфренда: "Можу бути собою"

14:03

Любовний гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня

13:53

Похорон Філарета: як пройшло прощання з патріархом і яким було його пророцтвоФотоВідео

13:32

Гороскоп Таро на тиждень з 23 по 29 березня: Рибам — прощення, Тельцям — прорив

13:27

Колишня дружина Потапа показала дорослу дочку від першого шлюбу

12:47

Україну розігріє до +18, а потім накриє снігом: коли погода різко зміниться

12:42

Китайський гороскоп на завтра, 23 березня: Собакам — маніпуляції, Свиням — ревнощі

12:22

Як 65 холодильників: який прилад на кухні споживає найбільше електроенергії

12:16

Шкідники не матимуть шансів: чим і коли білити дерева для найкращого результату

11:55

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня: Ракам — суперечки, Діві — напруга

11:11

Стають пасткою: 13 слів, у яких українці найчастіше ставлять зайвий апостроф

11:00

"Це свідомий удар, по тих, хто рятує": у ДСНС розповіли про атаку в Сумах

10:43

Тарас Тополя загорівся під час концерту на сцені: моторошне фото

10:29

Зібров розплакався на концерті Віктора Павлика: що сталосяВідео

10:12

Гороскоп Таро на завтра, 23 березня: Близнюкам — подарунок, Рибам — перерва

10:03

Навіщо французькі моряки носять червоний помпон: може врятувати життя

10:01

Від гармат до кухні: як військовий інструмент став штопором

09:48

Агресія та приниження: дружина Віктора Павлика розповіла, що сталося на концерті

09:46

Гороскоп на завтра, 23 березня: Козорогам - винагорода, Водоліям - перешкоди

09:31

Трамп висунув Ірану жорсткий ультиматум: що негайно вимагають у Вашингтоні

09:22

Удари по Катару: Олексій Кущ прогнозує трикратне зростання цін на газ у світіПогляд

09:07

Сімоньян розповіла, що її дитина невиліковно і тяжко хвора

08:35

РФ атакувала дронами залізницю: під час евакуації загинула провідниця

08:24

РФ пішла у масштабний весняно-літній наступ: в ISW розповіли, які міста під загрозою

08:20

Карта Deep State онлайн за 22 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:39

Росіяни вдарили дронами по Київщині: пошкоджені житлові будинки та підприємство

06:04

Пили через безвихідь: 10 напоїв із сумнівною репутацією

05:06

Навіщо СРСР вимінював кока-колу на "Лади" і БелАЗи у США

04:30

Їм дістанеться неземне везіння: фортуна різко змінить життя трьох знаків зодіаку

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні футболіста за 23 секунди

03:36

Коти показують живіт не просто так — прихований сигнал, який всі ігноруютьВідео

01:10

Переговори між Україною та США: у Трампа зробили важливу заяву про наближення до миру

21 березня, субота
23:24

Окупанти готують масштабний наступ: у ЗСУ назвали місто, яке перебуває під загрозою

23:02

У Києві масштабні відключення електроенергії та води: названо терміни "блекауту"

22:46

Люди, народжені в певні чотири місяці, є найоптимістичнішими

