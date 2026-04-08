Опера про підрив Каховської ГЕС увійшла до числа найвизначніших постановок світу

Коротко:
- В основі сюжету — наслідки підриву Каховської ГЕС 6 червня 2023 року
- Журі відзначило постановку за її актуальність та багатогранність
Опера GAIA-24, створена лабораторією Opera Aperta, отримала міжнародне визнання: вона стала лауреатом престижного конкурсу Music Theatre Now і увійшла до сімки найбільш значущих сучасних опер.
Авторами проєкту виступили українські композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко, які об’єднали в одній роботі музику, лібрето, режисуру, драматургію та сценографію.
Журі відзначило постановку за її актуальність і багатошаровість. GAIA-24 досліджує екологічні, політичні та навіть космологічні теми, пропонуючи новий погляд на музичний театр. Сцена тут сприймається як "планетарний ландшафт", де переплітаються ритуал, етномузикологічні елементи, сучасний танець і жива музика.
В основі сюжету — наслідки підриву Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. Образно опера звертається до давньогрецької богині Геї та перегукується з науковою концепцією Землі як живого саморегулюючого організму. Постановка складається з трьох частин: Songs of Mother Earth, Cabaret Metastasis і Dance for Mother Earth.
Зйомки відеоматеріалів проходили на острові Хортиця, а прем'єра відбулася в Києві в травні 2024 року. Після цього опера була представлена на міжнародних майданчиках — у Роттердамі, Відні, Берліні, а також на Венеціанській бієнале та в Запоріжжі.
Команда Opera Aperta вже працює над новим проєктом — оперою Modraniht. Songs of Winter War, світова прем’єра якої запланована на 10 травня в МЦКМ у рамках фестивалю KЇ FEST.
У журі конкурсу підкреслили, що GAIA-24 не просто осмислює глобальні кризи, а перетворює їх на художній досвід колективного переживання, тим самим розширюючи межі сучасного музичного театру.
