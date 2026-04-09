ЗСУ зривають наступ РФ і змінюють баланс сил: РФ зазнає невдач на ключових напрямках

Сили оборони України утримують стратегічну ініціативу на фронті, використовуючи безпілотні системи для зриву наступу РФ й поступового зміцнення позицій.

Головне:

ЗСУ утримують стратегічну ініціативу та не дозволяють військам РФ поновити широкомасштабний наступ

Безпілотні сили залишаються одним із ключових факторів переваги українських військ

Водночас РФ також нарощує чисельність власних безпілотних військ

Сили оборони України утримують стратегічну ініціативу та не дозволяють окупаційним військам РФ поновити широкомасштабний наступ.

Один із ключових факторів переваги ЗСУ - безпілотні сили. Саме ці підрозділи наразі завдають найбільш масового та ефективного ураження по ворогу. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Уже чотири місяці поспіль, починаючи з грудня 2025-го, наші підрозділи безпілотних систем знешкоджують більше особового складу противника, ніж він рекрутує до своїх лав", - зазначив головком.

Зазначається, що в березні порівняно з лютим на 29% зріс показник загальних втрат особового складу ворога, завданих українськими підрозділами безпілотних систем.

У середньому за добу підрозділи безпілотних сил вже виконують більше 11 тисяч бойових завдань. При цьому за результатами березня уражено на 50% більше верифікованих цілей у порівнянні зі статистикою лютого - це понад 150 тисяч.

Водночас і ворог не стоїть на місці.

"Згідно з даними нашої розвідки, станом на початок квітня окупанти розширили чисельність своїх військ безпілотних систем (БпС) до 101 тис. військовослужбовців, а на кінець 2026 року планують довести до 165,5 тис. Тому ми не маємо права зупинятися у цьому вирішальному протистоянні", - додав він.

На фронті дрони "Молния" масово заповнюють небо вже на рівні з FPV

Окупанти суттєво наростили використання безпілотників типу "Молния". Їхня кількість на деяких ділянках фронту вже майже зрівнялася з обсягами запусків звичайних FPV-дронів. Про це у своєму Telegram-каналі написав старший лейтенант Сил оборони із позивним "Алекс".

За його словами, ворог постійно модернізує "Молнию", перетворюючи її на універсальний інструмент для ударів, розвідки та навіть перехоплення українських БПЛА.

Росія більше не має переваги на полі бою

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що Росія більше не має переваги на полі бою. За його словами, після провалу весняного наступу та останніх ударів по території РФ ситуація змінилася не на користь російської армії.

За словами генерала, попри чисельну перевагу у військах та техніці, російські сили не змогли досягти значних результатів. Натомість українські війська продемонстрували поступові успіхи, які перевищують здобутки противника.

Петреус підкреслив, що ключовим чинником стали інновації у використанні безпілотників. Саме завдяки дронам українська армія змогла компенсувати нестачу ресурсів і завдавати точкових ударів по російських позиціях та тилу. Він зазначив, що це стало "справжньою геніальністю" українських військових, яка дозволила змінити баланс сил на фронті.

РФ заявляє про великі плани на 2026 рік, але зазнає невдач на ключових напрямках

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що попри гучні заяви Кремля про плани на 2026 рік, російські війська не мають реальних передумов для перелому на фронті. Майже на всіх ключових напрямках вони зазнають невдач і не можуть досягти суттєвого прогресу.

Ворог намагається діяти інфільтраційними групами, проте українські Сили оборони знищують їх ще на підході. Попри постійні спроби досягти успіху бодай на одній ділянці фронту, результатів це не приносить.

Водночас Сили оборони України просунулись на Покровському напрямку, зокрема схід від Молодецького, що дозволило покращити тактичні позиції. Також зафіксовано контратаки поблизу Гришиного та Молодецького, які зірвали спроби ворога закріпитися в районі.

Куди РФ перекидає війська - аналіз експерта

Як писав Главред, за словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, російське командування перекидає додаткові підрозділи на південні ділянки фронту, причому йдеться саме про сили для наступу.

За його словами, частина підрозділів проходить доукомплектування технікою та особовим складом. Зокрема, 120-у дивізію морської піхоти передали до складу 29-ї армії - вона може отримати до 50 танків, 4,5 тисячі військових та близько 150 бронемашин.

Основне завдання - стримати контратаки ЗСУ, перехопити ініціативу та просунутися в напрямку Дніпропетровської області. Також РФ підсилює угруповання на Гуляйпільському напрямку, куди перекинуто підрозділи морської піхоти Тихоокеанського флоту для розвитку наступу в бік Запорізької області.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

