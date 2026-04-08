LELEKA зважилася "змінити пісню" майже перед фіналом "Євробачення"

Сама артистка також розповіла, про що вона мріє.

LELÉKA представила нове звучання пісні

Представниця України на Євробаченні-2026 у Відні LELEKA представила конкурсну версію пісні Ridnym у супроводі струнного квінтету та бандури.

За інформацією Суспільного, до створення цієї версії пісні було залучено режисера-постановника Михайла Харченка. Музичний супровід виступу забезпечив струнний квінтет GRAFF. Також до них приєднався бандурист Ярослав Джусь.

"Для мене особливо цінно представити пісню у звучанні, де присутні живі струнні. Адже Ridnym — насамперед оркестровий твір, і колись я запишу оркестрову версію. А поки що мені цікаво: як вам така напівакустична версія у супроводі струнного квінтету та бандури?" — зазначила сама LELEKA.

На даний момент вже всі 35 країн-учасниць представили пісні. Букмекери оновили рейтинги потенційних переможців Євробачення-2026. Більше місяця абсолютним лідером залишається Фінляндія — ймовірність її перемоги оцінюють у 29%. У топ-5 найкращих також входять Франція, Данія, Греція та Швеція.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

