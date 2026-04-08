Заморозки та мокрий сніг: яка погода буде у Харкові найближчими днями

У Харкові 9 та 10 квітня буде хмарно та дощитиме.

У четвер і п'ятницю, 9 і 10 квітня, у Харкові та області прогнозуються заморозки, мокрий сніг і дощі. Про це повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Зокрема, у четвер, 9 квітня, прогнозується хмарна погода. Вночі буде невеликий дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0-3° (заморозки), вдень 6-11° тепла.

У п'ятницю, 10 квітня, прогнозується хмарна погода, невеликі опади (мокрий сніг, дощ). Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0-3° (заморозки), вдень 6-11° тепла.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 9 квітня погода буде хмарною та дощовою.

"З самого ранку небо в Харкові вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ", - йдеться в повідомленні.

Вітер північно-західний, 1,4 м/с. Температура повітря вдень 9 квітня становитиме +9° ... +11°.

Погода в Харкові 10 квітня також буде хмарною та дощовою.

"Весь день у Харкові буде хмарним. З ранку і до пізнього вечора йтиме дощ", - йдеться у повідомленні.

Вітер західний, 3,5 м/с. Температура повітря вдень 10 квітня становитиме +4° ... +5°.

Похолодання в Україні Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань говорив, що після короткого періоду майже літнього тепла Україну накриє різке похолодання. За його словами, фіксується зміна повітряних мас і прихід активного циклону "Rapunzel", який несе арктичне повітря.

Як повідомляв Главред, погодні умови в Дніпрі та області істотно зміняться. За словами синоптиків, мешканцям регіону слід готуватися до різкого похолодання та нічних заморозків.

Погода у Львівській області визначатиметься проходженням атмосферних фронтів з північного заходу. Очікується похолодання, опади у вигляді снігу та сильні пориви вітру.

Крім того, початок квітня в Житомирі та області видасться по-справжньому примхливим. Після кількох відносно теплих днів регіон накриє серія дощів, поривчастий вітер і навіть повернення мокрого снігу.

Про джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології Харківський регіональний центр з гідрометеорології (ХРЦГМ) є державною установою, відповідальною за метеорологічні спостереження та прогнози в Харківській області. Основною функцією Харківського регіонального центру з гідрометеорології є складання офіційних прогнозів погоди, штормових попереджень, моніторинг стану атмосферного повітря та гідрологічної ситуації.

