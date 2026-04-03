Плакав і говорив: виснажений чоловік Заворотнюк з’явився на могилі актриси

Чоловік Анастасії Заворотнюк приїхав на могилу актриси. Сьогодні їй виповнилося б 55 років.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов були щасливі у шлюбі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Заворотнюк

Російський фігурист Петро Чернишов, який два роки тому поховав свою дружину — російську актрису Анастасію Заворотнюк, з'явився на могилі померлої актриси в день її народження.

Як пишуть російські пропагандисти, Чернишов тихо поговорив з актрисою, а потім заплакав.

Петро Чернишов ридав на могилі Заворотнюк / Фото Стархіт

Фігурист привіз із собою букети та оберемки квітів, розклав їх на ділянці, а потім зайнявся висаджуванням рослин. Він, як і раніше, виглядає виснаженим і втомленим. Вдівець ще довго дивився на могилу, потім міцно обійняв дочку, а перед тим, як піти, поцілував хрест.

Чернишов на могилі Заворотнюк / Фото Стархіт

Петро Чернишов до останнього не коментував хворобу Анастасії Заворотнюк, яка протягом п'яти років боролася з раком головного мозку. У пари залишилася 5-річна дочка Міла.

Чернишов на могилі Заворотнюк / Фото Стархіт

Коли померла Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк померла 29 травня 2024 року, їй було 53. Актриса пішла з життя після тривалої боротьби з раком мозку. Її родина ретельно оберігала Анастасію, і в мережі не з'явилося жодної фотографії актриси під час хвороби та на похоронах.

Нагадаємо, Главред писав про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічною новиною.

Про особу: Анастасія Заворотнюк Анастасія Юріївна Заворотнюк — російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

