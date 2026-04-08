Лише дві черги - зі світлом: графіки відключень для Запорізької області на 9 квітня

У Запорізькій області на 9 квітня запроваджують погодинні відключення електроенергії для стабілізації енергосистеми, вказали в "Запоріжжяобленерго".

https://glavred.net/energy/tolko-dve-ocheredi-so-svetom-grafiki-otklyucheniy-dlya-zaporozhskoy-oblasti-na-9-aprelya-10755308.html Посилання скопійоване

Запоріжжя новини - графіки відключень світла для Запорізької області на 9 квітня

Про що йдеться у матеріалі:

Графіки відключень світла будуть діяти з 06:30 до 22:30

Обмеження будуть застосовуватись не для всіх підчерг

Графіки погодинних відключень світла будуть діяти завтра, 9 квітня, в Запорізькій області. Про це повідомило "Запоріжжяобленерго".

В обленерго повідомили, що погодинні відключення електроенергії запроваджуються за вказівкою НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми. Також у період з 07:00 до 23:00 діятимуть графіки обмеження потужності в обсязі п’яти черг.

відео дня

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

/ Скріншот

1.1: 09:00 - 11:30

1.2: 18:00 - 22:30

3.1: 18:00 - 22:30

3.2: без відключень

4.1: 13:30 - 18:30

4.2: 14:30 - 18:30

5.1: без відключень

5.2: 09:00 - 14:00

6.1: 06:30 - 09:30

6.2: 06:30 - 09:30

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 9 квітня по всій Україні запровадять обмеження споживання електроенергії. Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".

Зокрема, в Черкаській області з 07:00 до 22:00 діятимуть погодинні відключення світла для населення, а також обмеження потужності для підприємств, зазначили в "Черкасиобленерго".

Крім того, вже ввечері 8 квітня обмеження посилились: з 19:00 до 22:00 у всіх регіонах країни застосовувались погодинні графіки відключень електроенергії.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред