Лише дві черги - зі світлом: графіки відключень для Запорізької області на 9 квітня

Графіки погодинних відключень світла будуть діяти завтра, 9 квітня, в Запорізькій області. Про це повідомило "Запоріжжяобленерго".
В обленерго повідомили, що погодинні відключення електроенергії запроваджуються за вказівкою НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми. Також у період з 07:00 до 23:00 діятимуть графіки обмеження потужності в обсязі п’яти черг.
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
- 1.1: 09:00 - 11:30
- 1.2: 18:00 - 22:30
- 3.1: 18:00 - 22:30
- 3.2: без відключень
- 4.1: 13:30 - 18:30
- 4.2: 14:30 - 18:30
- 5.1: без відключень
- 5.2: 09:00 - 14:00
- 6.1: 06:30 - 09:30
- 6.2: 06:30 - 09:30
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 9 квітня по всій Україні запровадять обмеження споживання електроенергії. Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".
Зокрема, в Черкаській області з 07:00 до 22:00 діятимуть погодинні відключення світла для населення, а також обмеження потужності для підприємств, зазначили в "Черкасиобленерго".
Крім того, вже ввечері 8 квітня обмеження посилились: з 19:00 до 22:00 у всіх регіонах країни застосовувались погодинні графіки відключень електроенергії.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
