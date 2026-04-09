РФ завдала серію ударів по передмістю Запоріжжя: одна людина загинула, четверо поранені

Анна Ярославська
9 квітня 2026, 10:57
Ранковий обстріл Запорізької області закінчився "прильотами" та пожежами.
Напад на Запоріжжя
В результаті удару по Запорізькому району є загиблий та поранені

Коротко:

  • Запорізький район зазнав атаки РФ
  • У селищі Балабине пошкоджено приватні будинки
  • Загинула одна людина, ще четверо отримали поранення

Вранці 9 квітня російська армія атакувала Запорізький район. Окупанти завдали щонайменше вісім ударів. Є жертви та постраждалі.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, у селищі Балабине пошкоджено приватні будинки. Одна людина загинула, четверо - отримали поранення.

"Зростає кількість постраждалих внаслідок ранкового удару росіян по Запорізькому району", - додав Федоров.

Як повідомили у ДСНС, внаслідок ворожих обстрілів у передмісті Запоріжжя виникло п'ять пожеж.

Пожежники місцевої пожежної охорони витягли з-під завалів жінку: її госпіталізували до стабілізаційного пункту.

"На жаль, через атаки окупантів загинув чоловік і травмовано чотири особи", - зазначили рятувальники.

В одному із сіл горіла будівля поштового відділення загальною площею 200 кв. м.

В одному населеному пункті пожежники ліквідували загоряння покрівлі житлового будинку на площі 2 кв. м, в іншому – загорівся легковий автомобіль. Крім того, спалахнула суха трава на загальній площі 500 кв. м.

Сапери ДСНС вилучили та знищили 9 вибухонебезпечних предметів сучасного виробництва, виявлених у населених пунктах області.

  • РФ масовано вдарила по Запорізькому району
    РФ масовано вдарила по Запорізькому району Фото: t.me/dsns_telegram
Атаки РФ на Україну – останні новини

Як писав Главред, в ніч на 9 квітня російська окупаційна армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Є пошкодження на території об'єкта критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У ніч на 8 квітня 2026 року російська окупаційна армія атакувала південь Одеської області ударними безпілотниками. Постраждала цивільна та портова інфраструктура.

7 квітня 2026 року російська окупаційна армія атакувала цивільну інфраструктуру в Чернігівській області. Під удар потрапив Новгород-Сіверський, а також місто Прилуки. Виникли пожежі.

У ніч на 7 квітня армія РФ обрушила на Дніпропетровську область хвилю ударів безпілотників. Загинув 11-річний хлопчик. Жінки 31 і 61 років та 33-річний чоловік госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Крім того, російські окупанти завдали удару FPV-дроном прямо по міському автобусу в центрі Нікополя. Удар стався в момент, коли автобус під'їжджав до зупинки. У ньому та на зупинці громадського транспорту були цивільні люди. Є жертви.

Експерт розкрив стратегію ударів РФ по Україні

Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив в ефірі 24 Каналу, що ще у 2025 році Росія почала готуватися до сценарію, який передбачає використання до 800–1000 дронів на добу.

За його словами, зараз Росія робить акцент на ударах по Україні саме "Шахедами", щоб виснажити нашу протиповітряну оборону. Противник прагнутиме завдавати максимальної шкоди, застосовуючи недорогі засоби ураження.

Він також звернув увагу, що Росія активно розширює лінійку безпілотників — від простих дронів, що діють за заданими координатами, до більш технологічних рішень.

Експерт припускає, що збільшення інтенсивності атак може бути пов'язане з ударом України по авіабудівному заводу "Авіастар" в Ульяновській області, де виробляли літаки Іл-76. Така атака могла істотно вплинути на військові можливості РФ.

Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

