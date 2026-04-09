У списку цілей - нові області та 'буферні зони': в ISW розкрили плани РФ

РФ зібралася створити "буферні зони" одразу у кількох областях України.

Росія готує масштабну експансію на 2026 рік

Коротко:

РФ має великі територіальні плани, але бракує ресурсів

У 2026 році акцент ворога - Донбас і південні напрямки

У планах сворення "буферні зон" та захоплення півдня

Російське керівництво не обмежується претензіями на Донеччину і плекає амбітні плани щодо захоплення нових територій України. Водночас у ворога не має для цього ресурсів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Заступник керівника Офісу президента, полковник Павло Паліса зазначав, що у 2026 році Росія планує зосередити основні зусилля на захопленні решти Донбасу. Паралельно окупаційні війська можуть активізувати дії у прикордонних районах Дніпропетровської та Запорізької областей.

За словами Паліси, військове командування РФ планує створити демілітаризовані зони уздовж північного кордону (Харківщина, Сумщина, Чернігівщина). На півдні ворог хоче створити умови для повної окупації Запорізької та Херсонської областей, а в довгостроковій перспективі - захоплення Миколаєва та Одеси.

Крім цього, Росія вперше задекларувала намір створити "буферну зону" на південному заході Вінницької області з території Придністров’я.

Придністров'я / Інфографіка: Главред

Чи реалістичні плани РФ

Аналіз показує, що плани ворога систематично зазнають краху. Павло Паліса підкреслив, що станом на квітень 2026 року російська армія не змогла досягти жодної з раніше визначених оперативних цілей. Зокрема, Москва не виконала завдання щодо захоплення значних територій до кінця 2025 року та не відновила повноцінний оперативний маневр на полі бою.

Слова Паліси узгоджуються з даними Інституту вивчення війни. Аналітики ISW підкреслюють, що риторика Кремля про "буферні зони" та апелювання до концепції "Новоросії" є лише спробою виправдати територіальні загарбання далеко за межами окупованих регіонів.

"Кремль регулярно стверджує, що Росії "потрібно" створити буферну зону на півночі України, сигналізуючи про ширші територіальні вимоги та встановлюючи умови для подальшої вимоги до України поступитися частиною або всією цією територією, зокрема в областях, де російські війська мають мінімальну або взагалі відсутню військову присутність", - зазначили в звіті ISW.

Також аналітики зауважили, що претензії на Вінницьку область підривають наратив Москви про те, що завершення війни нібито залежить лише від поступок України на Донбасі. Натомість такі заяви свідчать про значно ширші цілі Кремля і ускладнюють перспективи мирного врегулювання.

Куди РФ перекидає війська - аналіз експерта Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що російське командування перекидає додаткові підрозділи на південні ділянки фронту, причому йдеться саме про сили для наступу. За його словами, частина підрозділів проходить доукомплектування технікою та особовим складом. Зокрема, 120-у дивізію морської піхоти передали до складу 29-ї армії - вона може отримати до 50 танків, 4,5 тисячі військових та близько 150 бронемашин. Основне завдання — стримати контратаки ЗСУ, перехопити ініціативу та просунутися в напрямку Дніпропетровської області. Також РФ підсилює угруповання на Гуляйпільському напрямку, куди перекинуто підрозділи морської піхоти Тихоокеанського флоту для розвитку наступу в бік Запорізької області.

Нагадаємо, Росія змінює плани та дедлайни війни і вперше розглядає створення буферної зони на Вінниччині з боку Придністров’я, заявив Павло Паліса. Водночас він наголосив, що нині у ворога немає сил для реалізації таких намірів.

Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що Росія навряд чи зможе створити "буферну зону" у Вінницькій області з боку Придністров’я. За його словами, угруповання в регіоні налічує лише 1,5–3 тисячі військових і не має ресурсів для проведення наступальних операцій чи протистояння ЗСУ.

Як повідомляв Главред, російські війська просунулися в Харківській і Донецькій областях. Просування зафіксували аналітики DeepState поблизу Петропавлівки та Ступочок.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

