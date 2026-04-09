Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

У списку цілей - нові області та "буферні зони": в ISW розкрили плани РФ

Руслана Заклінська
9 квітня 2026, 10:15
РФ зібралася створити "буферні зони" одразу у кількох областях України.
У списку цілей - нові області та 'буферні зони': в ISW розкрили плани РФ
Росія готує масштабну експансію на 2026 рік / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка, скріншот карти deepstatemap.live

Коротко:

  • РФ має великі територіальні плани, але бракує ресурсів
  • У 2026 році акцент ворога - Донбас і південні напрямки
  • У планах сворення "буферні зон" та захоплення півдня

Російське керівництво не обмежується претензіями на Донеччину і плекає амбітні плани щодо захоплення нових територій України. Водночас у ворога не має для цього ресурсів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Заступник керівника Офісу президента, полковник Павло Паліса зазначав, що у 2026 році Росія планує зосередити основні зусилля на захопленні решти Донбасу. Паралельно окупаційні війська можуть активізувати дії у прикордонних районах Дніпропетровської та Запорізької областей.

відео дня

За словами Паліси, військове командування РФ планує створити демілітаризовані зони уздовж північного кордону (Харківщина, Сумщина, Чернігівщина). На півдні ворог хоче створити умови для повної окупації Запорізької та Херсонської областей, а в довгостроковій перспективі - захоплення Миколаєва та Одеси.

Крім цього, Росія вперше задекларувала намір створити "буферну зону" на південному заході Вінницької області з території Придністров’я.

У списку цілей - нові області та 'буферні зони': в ISW розкрили плани РФ
Придністров'я / Інфографіка: Главред

Чи реалістичні плани РФ

Аналіз показує, що плани ворога систематично зазнають краху. Павло Паліса підкреслив, що станом на квітень 2026 року російська армія не змогла досягти жодної з раніше визначених оперативних цілей. Зокрема, Москва не виконала завдання щодо захоплення значних територій до кінця 2025 року та не відновила повноцінний оперативний маневр на полі бою.

Слова Паліси узгоджуються з даними Інституту вивчення війни. Аналітики ISW підкреслюють, що риторика Кремля про "буферні зони" та апелювання до концепції "Новоросії" є лише спробою виправдати територіальні загарбання далеко за межами окупованих регіонів.

"Кремль регулярно стверджує, що Росії "потрібно" створити буферну зону на півночі України, сигналізуючи про ширші територіальні вимоги та встановлюючи умови для подальшої вимоги до України поступитися частиною або всією цією територією, зокрема в областях, де російські війська мають мінімальну або взагалі відсутню військову присутність", - зазначили в звіті ISW.

Також аналітики зауважили, що претензії на Вінницьку область підривають наратив Москви про те, що завершення війни нібито залежить лише від поступок України на Донбасі. Натомість такі заяви свідчать про значно ширші цілі Кремля і ускладнюють перспективи мирного врегулювання.

Куди РФ перекидає війська - аналіз експерта

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що російське командування перекидає додаткові підрозділи на південні ділянки фронту, причому йдеться саме про сили для наступу.

За його словами, частина підрозділів проходить доукомплектування технікою та особовим складом. Зокрема, 120-у дивізію морської піхоти передали до складу 29-ї армії - вона може отримати до 50 танків, 4,5 тисячі військових та близько 150 бронемашин.

Основне завдання — стримати контратаки ЗСУ, перехопити ініціативу та просунутися в напрямку Дніпропетровської області. Також РФ підсилює угруповання на Гуляйпільському напрямку, куди перекинуто підрозділи морської піхоти Тихоокеанського флоту для розвитку наступу в бік Запорізької області.

Плани РФ щодо Вінницької області - новини за темою

Нагадаємо, Росія змінює плани та дедлайни війни і вперше розглядає створення буферної зони на Вінниччині з боку Придністров’я, заявив Павло Паліса. Водночас він наголосив, що нині у ворога немає сил для реалізації таких намірів.

Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що Росія навряд чи зможе створити "буферну зону" у Вінницькій області з боку Придністров’я. За його словами, угруповання в регіоні налічує лише 1,5–3 тисячі військових і не має ресурсів для проведення наступальних операцій чи протистояння ЗСУ.

Як повідомляв Главред, російські війська просунулися в Харківській і Донецькій областях. Просування зафіксували аналітики DeepState поблизу Петропавлівки та Ступочок.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Вінницька область війна Росії та України Інститут вивчення війни
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Великдень 2026
Як красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтар
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти