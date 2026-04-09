Ріанна вперше показала свою крихітну донечку на випадковому фото

Популярна співачка Ріанна прогулялася зі своїми дітьми в Парижі.

https://glavred.net/starnews/rianna-vpervye-pokazala-kroshechnuyu-dochku-na-sluchaynom-foto-10755323.html Посилання скопійоване

Ріанна вивела дітей на прогулянку в Парижі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Як виглядає дочка Ріанни та Рокі

Як була одягнена малеча

Легендарна барбадоська співачка Ріанна, яка не так давно стала мамою втретє, разом з A$AP Rocky вивели на прогулянку Парижем своїх дітей, включаючи шестимісячну доньку.

Як пише Page Six, малятко Рокі вже справжня ікона стилю, як і її мама з татом.

відео дня

Дівчинка була одягнена не в старий одяг, який дістався їй від старших; на ній була вінтажна зелено-чорна шапочка Dior від Джона Гальяно 2002 року — модель, випущена за 23 роки до її народження.

Переглянути фото малечі можна тут

З грайливими помпонами, розташованими у вигляді ірокеза, шапочка Рокі виглядає ідентично оригінальному дизайну, хоча, можливо, Ріанна запросила нового дизайнера Dior Джонатана Андерсона переробити цю в'язану шапочку для своєї доньки. Вінтажні версії оригіналу Гальяно продаються на вторинному ринку за ціною від 150 до 985 доларів.

Ріанна показала доньку:

Ріанна з донькою / Фото Х

Rihanna з дочкою Рокі сьогодні ? — Rihanna Gallery (@Galerie_Rihanna) 8 квітня 2026

Ріанна доповнила образ доньки сірою плісированою сукнею Dior, одягненою поверх джинсів і кросівок — незважаючи на те, що малеча чарівно загубила одну зі своїх туфельок. Тим часом сама Ріанна була в кепці Carhartt і смугастій сорочці поло Prada, а також несла свою улюблену сумку Dior "Дракула".

Тато Рокі тримав за руку старшого сина RZA, репер виглядав елегантно в піджаку, а 3-річний хлопчик — у рожевій смугастій футболці та сонцезахисних окулярах. У пари також є 2-річний син Райот, якого не було на фотографіях під час сімейної прогулянки.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Главред раніше писав про те, що співачка-мовчунка Анна Седокова, яка може постати перед судом у справі про спадщину її покійного колишнього чоловіка Яніса Тімми, вийшла на червону доріжку і зганьбилася.

Раніше також двох учасників нового сезону "МайстерШеф" запідозрили в "непростій" дружбі, більше того, цій парі приписують справжній роман. Йдеться про учасників, одружену з японцем Марію Міяке та Артура Кондра.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Ріанна Ріанна — популярна барбадоська співачка, акторка, музична продюсерка, модна дизайнерка та філантропка. За інформацією Вікіпедії, Ріанна є однією з найбільш продаваних артисток усіх часів завдяки продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів. Вона наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100. Володарка 9 премій "Греммі".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред