Які вказівки Кремль давав Угорщині щодо України: ЗМІ 'злили' нову серію 'плівок Лаврова'

У ЗМІ з’явилися подробиці переговорів між главами МЗС Угорщини та Росії, зокрема щодо вступу України до Євросоюзу та прав національних меншин.

Розмова Сійярто і Лаврова - які вказівки Кремль давав Угорщині щодо України

ЗМІ опублікували новий "злив" переговорів глав МЗС Угорщини та країни-агресорки Росії

Кремль давав вказівки Угорщині щодо блокування вступу України до ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто напередодні виборів опинився в центрі нової хвилі критики через оприлюднені записи розмов із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. У матеріалах, опублікованих VSquare.org, йдеться про можливі спроби Москви разом з Будапештом перешкодити євроінтеграції України.

Згідно з цими даними, Сійярто нібито обговорював із Лавровим питання вступу України до ЄС, санкцій проти Росії та інші чутливі для Євросоюзу теми.

В одному з епізодів глава угорського МЗС нібито погоджується передати документ, що стосується ролі мов національних меншин у переговорах щодо вступу України до ЄС.

Повна розшифровка розмови Лаврова і Сійярто:

[Лавров]: Я зателефонував, щоб запитати вас про компроміс, якого ви досягли з ЄС, щодо початку переговорів з Україною про вступ. [Сійярто]: Так, так. [Лавров]: І були повідомлення, що вирішальну роль відіграли формулювання щодо національних меншин. [Сійярто]: Абсолютно, саме так і було. [Лавров]: Ми намагаємося отримати той самий документ... [Сійярто]: О, я надішлю його вам, це не проблема. [Лавров]: Тому що те, про що повідомлялося — у формулюваннях йшлося про те, що Україна має поважати права всіх національних меншин. [Сійярто]: Абсолютно, абсолютно, саме так і було, тому що, знаєте, моя позиція така, що коли йдеться про національні меншини, хоч, звичайно, я й відстоюю угорців, не може бути дискримінації, бо якщо є дискримінація проти одних, завтра може бути дискримінація проти інших. [Лавров]: Саме так. Як ми з вами обговорювали раніше. [Сійярто]: Абсолютно, абсолютно. [Лавров]: Добре, Петер, якщо ви можете надіслати мені документ, я буду дуже вдячний. [Сійярто]: Звичайно. Я негайно це зроблю. Я надішлю його своєму посольству в Москві, мій посол надішле його голові вашої адміністрації, і він буде у вашому розпорядженні.

При цьому не уточнюється, про який саме документ йдеться. Міністерство закордонних справ Угорщини не надало відповіді на запит журналістів щодо цієї ситуації.

Один із високопосадовців ЄС припустив, що, ймовірно, мова йде про рамкову угоду, яка на той момент уже була публічно доступною.

"Я не розумію, чому Лавров взагалі вів з ним цю гру. Ця рамкова угода є публічним документом", - вказало джерело видання.

За оцінкою представника західної розвідки, Лавров міг таким чином перевіряти, наскільки Сійярто готовий ділитися інформацією з російською стороною.

"Це майже як тест на лояльність, щоб оцінити готовність агента виконувати накази або дотримуватися поставлених завдань. Це як "Вступ до вербування", — сказав чиновник.

Як зазначається, ключовим питанням, яке обговорювали обидва міністри закордонних справ, була тема прав національних меншин в Україні. Це питання вже тривалий час використовується Кремлем як аргумент для виправдання військових дій не лише проти України, а й у будь-яких регіонах, де проживають етнічні росіяни або російськомовне населення.

Під час однієї з розмов, яка нібито відбулась між Сійярто та Лавровим 17 червня, ця тема стала центральною. У ході бесіди угорський міністр розповів про свої контакти з політиками в Брюсселі, зазначивши, що попри критику на свою адресу, він залишився задоволений зустрічами.

У відповідь Лавров зауважив, що той добре розуміє, як взаємодіяти з європейськими партнерами. Після цього Сійярто детально виклав свої переговори з ЄС щодо вимог Угорщини, зокрема повернення раніше наданих прав.

Лавров, як йдеться з матеріалу ЗМІ, знову акцентував увагу на становищі росіян в Україні та підкреслив, що невиконання вимог Москви може вплинути на процес вступу України до Євросоюзу. Сійярто нібито відповів, що дотримання прав меншин є універсальним принципом, закріпленим у діяльності Ради Європи, наголосивши, що сьогодні це питання стосується однієї меншини, а завтра — іншої.

З його реакції було зрозуміло, що така позиція задовольнила російського міністра, а угорський дипломат підтвердив свою готовність до подальшої взаємодії.

"Мені хочеться блювати, коли я бачу, як Сійярто обговорює з агресором, як чинити тиск на Україну, кажучи, що сьогодні це наші меншини, а завтра – ваші. Водночас рамки переговорів передбачають, що Україна має дотримуватися всіх своїх міжнародних зобов’язань та двосторонніх угод із державами-членами ЄС щодо цих питань. Насправді Сійярто також бреше Лаврову, оскільки рамки переговорів не стосуються інших країн чи меншин, а говорять лише про угоди України з державами-членами ЄС", – заявив високопоставлений чиновник ЄС.

Чого чекати від виборів в Угорщині - думка експерта Як писав Главред, Угорщина наближається до одного з найгостріших політичних протистоянь за останні десятиліття. Про це повідомив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. За його словами, результати останніх соціологічних опитувань демонструють неоднозначну ситуацію: хоча опозиційна партія "Тиса" нарощує підтримку і в окремих дослідженнях випереджає політичну силу прем’єра Віктора Орбана, говорити про гарантовану зміну влади поки рано. Згідно з даними угорського центру 21 Kutatóközpont, "Тиса" може набрати близько 48% голосів, тоді як партія Орбана "Фідес" — приблизно 44%. Водночас третю позицію займає правоцентристська "Наша Батьківщина", яка схильна до співпраці з Орбаном, і саме союз із нею може дозволити чинному прем’єру сформувати більшість у парламенті. "Саме тому не варто повністю списувати Орбана з політичної арени. Існує значна загроза збереження ним влади через коаліцію, навіть без монобільшості", - вказав він.

"Зливи" розмов Сіярто і Лаврова - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час перерв у засіданнях ЄС регулярно контактував телефоном із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. За даними The Washington Post із посиланням на європейського посадовця у сфері безпеки, у цих розмовах він передавав інформацію про перебіг обговорень і можливі рішення.

У медіа також з’явилися аудіозаписи переговорів між Лавровим і Сійярто, які проливають світло на їхню взаємодію на тлі скандалу щодо ймовірного витоку даних із закритих дискусій Євросоюзу. Про це повідомляє VSquare, посилаючись на стенограми та інші розмови угорського міністра з російськими посадовцями.

Водночас Сійярто заявляв, що уряд Угорщини робить усе можливе, аби уникнути втягнення країни у війну в Україні, а також наголошував, що Будапешт не підтримає вступ України до ЄС.

Інші новини:

Про персону: Петер Сіярто Петер Сіярто — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія. Як і Орбан, Сіярто поширює євроскептицизм а також російську пропаганду у питаннях щодо України та Грузії.

