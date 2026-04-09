Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Без скандалів не можете": Мозгова жорстко рознесла дружину Павліка

Христина Трохимчук
9 квітня 2026, 11:15оновлено 9 квітня, 12:25
Продюсерка не підтримала Віктора Павліка після скандалу з Палацом "Україна".
Олена Мозгова висловилася щодо скандалу з Віктором Павликом
Олена Мозгова висловилася щодо скандалу з Віктором Павліком

Ви дізнаєтеся:

  • Олена Мозгова висловилася про конфлікт з Катериною Репяховою
  • Що продюсерка вимагала від Віктора Павліка

Українська продюсерка Олена Мозгова жорстко висловилася про конфлікт дружини відомого артиста Віктора Павліка з Палацом "Україна". В інтерв'ю проекту "Наодинці з гламуром" вона розповіла про те, чому вимагала від співака не брати дружину з собою.

Мозгова відкрито стала на бік організаторів концерту виконавця у Палаці "Україна", який закінчився гучним скандалом. Знаменитість зазначила, що необхідно поважати команду, яка організувала такий масштабний захід. Також Олена різко заявила про фінансову зацікавленість дружини Віктора Павліка у скандалі.

Олена Мозгова про Катерину Репяхову
Олена Мозгова про Катерину Репяхову

"Я продюсер, режисер. Знаю, чого коштує створення програм. Тому я завжди буду на боці продюсерів і режисерів. Особливо тоді, коли в це вкладаються гроші не артиста. Тебе запросили — прислухайся, тобі ніхто не бажає зла. Усі працюють на кращий результат. Не треба було влаштовувати хайп цій дівчині, а вирішувати проблеми, які, очевидно, були. Оскільки вона блогерка, то їй на руку ці перегляди та скандали. Думаю, нарешті заробила пару копійок і заспокоїться", — висловилася продюсерка.

Олена Мозгова врахувала ймовірність конфлікту з Катериною Репяховою і попросила Павліка не брати її з собою для участі в програмі "Мій Music Hall". Але артист не прийняв цю умову і на події не зʼявився.

Віктор Павлик, Катя Репяхова
Віктор Павлік — дружина Катерина Репяхова

"Нехай подає заяви, у нас демократична країна. З Сергієм, крім величезного стресу, все добре. Там був гіпертонічний криз. А так все працює в штатному режимі. Я Віті сказала, що він може прийти, але без свого директора. Тому що я сказала: "Мені не потрібні скандали на моєму проєкті, а я так розумію, без скандалів ви просто не можете". Він сказав, що не може не взяти свою дружину, і сам відмовився", — заявила знаменитість.

Олена Мозгова
Олена Мозгова

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Ауріка Ротару поділилася рідкісними подробицями про життя своєї знаменитої сестри Софії Михайлівни. В інтерв'ю артистка підтвердила, що легендарна співачка не залишала меж України і прийняла складне рішення щодо кар'єри.

Також Аллу Пугачову знову помітили на вулицях Лімасола, де вона прогулювалася на самоті під прицілом камер туристів. Примітно, що цього разу співачка обходилася без палиці, з якою її бачили зовсім недавно. Очевидці відзначають, що Примадонна пересувалася з трудом.

Вас може зацікавити:

Про особу: Олена Мозгова

Олена Мозгова — українська музична продюсерка. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" тощо).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Віктор Павлик Олена Мозгова новини шоу бізнесу Катерина Репяхова
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Великдень 2026
Як красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтар
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти