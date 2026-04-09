"Без скандалів не можете": Мозгова жорстко рознесла дружину Павліка

Продюсерка не підтримала Віктора Павліка після скандалу з Палацом "Україна".

https://glavred.net/starnews/bez-skandalov-ne-mozhete-mozgovaya-zhestko-raznesla-zhenu-pavlika-10755374.html Посилання скопійоване

Олена Мозгова висловилася щодо скандалу з Віктором Павліком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Мозгова, Катерина Репяхова

Ви дізнаєтеся:

Українська продюсерка Олена Мозгова жорстко висловилася про конфлікт дружини відомого артиста Віктора Павліка з Палацом "Україна". В інтерв'ю проекту "Наодинці з гламуром" вона розповіла про те, чому вимагала від співака не брати дружину з собою.

Мозгова відкрито стала на бік організаторів концерту виконавця у Палаці "Україна", який закінчився гучним скандалом. Знаменитість зазначила, що необхідно поважати команду, яка організувала такий масштабний захід. Також Олена різко заявила про фінансову зацікавленість дружини Віктора Павліка у скандалі.

відео дня

Олена Мозгова про Катерину Репяхову / скрін з відео

"Я продюсер, режисер. Знаю, чого коштує створення програм. Тому я завжди буду на боці продюсерів і режисерів. Особливо тоді, коли в це вкладаються гроші не артиста. Тебе запросили — прислухайся, тобі ніхто не бажає зла. Усі працюють на кращий результат. Не треба було влаштовувати хайп цій дівчині, а вирішувати проблеми, які, очевидно, були. Оскільки вона блогерка, то їй на руку ці перегляди та скандали. Думаю, нарешті заробила пару копійок і заспокоїться", — висловилася продюсерка.

Олена Мозгова врахувала ймовірність конфлікту з Катериною Репяховою і попросила Павліка не брати її з собою для участі в програмі "Мій Music Hall". Але артист не прийняв цю умову і на події не зʼявився.

Віктор Павлік — дружина Катерина Репяхова / фото: instagram.com, Катерина Репяхова

"Нехай подає заяви, у нас демократична країна. З Сергієм, крім величезного стресу, все добре. Там був гіпертонічний криз. А так все працює в штатному режимі. Я Віті сказала, що він може прийти, але без свого директора. Тому що я сказала: "Мені не потрібні скандали на моєму проєкті, а я так розумію, без скандалів ви просто не можете". Він сказав, що не може не взяти свою дружину, і сам відмовився", — заявила знаменитість.

Олена Мозгова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Ауріка Ротару поділилася рідкісними подробицями про життя своєї знаменитої сестри Софії Михайлівни. В інтерв'ю артистка підтвердила, що легендарна співачка не залишала меж України і прийняла складне рішення щодо кар'єри.

Також Аллу Пугачову знову помітили на вулицях Лімасола, де вона прогулювалася на самоті під прицілом камер туристів. Примітно, що цього разу співачка обходилася без палиці, з якою її бачили зовсім недавно. Очевидці відзначають, що Примадонна пересувалася з трудом.

Вас може зацікавити:

Про особу: Олена Мозгова Олена Мозгова — українська музична продюсерка. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" тощо).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред