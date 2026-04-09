Зеленський заявив про зустріч з Путіним і назвав прикру помилку США

Президент України закликав США припинити довіряти Путіну та відновити санкційний тиск.

Президент України готовий до прямого діалогу з Путіним

Ключові тези Зеленського:

Зеленський готовий зустрітися з Путіним, але не в Москві чи Києві

Передача територій Росії неприпустима

США ігнорують співпрацю РФ з Іраном

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з лідером Росії Володимиром Путіним. Зустріч можна провести на Близькому Сході, в Європі чи Сполучених Штатах. Про це повідомив глава держави в інтерв'ю Radio Rai.

"Я готовий зустрітися з Путіним. Звичайно, не в Москві чи Києві. Але якщо він готовий зустрітися зі мною, є багато місць, де це можна зробити. Ми можемо знайти таке місце на Близькому Сході, в Європі, Сполучених Штатах, будь-де", - сказав президент України.

Главред зібрав головні заяви президента України щодо мирних переговорів, ситуації на Близькому Сході та відносин з США.

Питання Донбасу

Водночас він наголосив, що тема передачі територій Донбасу не може бути предметом обговорення. За словами Зеленського, втрата цих позицій відкриє окупантам шлях до Харкова та інших міст.

"Якщо ми залишимо Донбас росіянам, вони окупують наші найкраще захищені місця без жодних втрат. Будівництво нових ліній укріплень може тривати рік, півтора. Вони можуть атакувати Харків та інші міста, які роблять великий внесок у наш ВВП. І в суспільстві буде розкол. А будь-який розкол — це ключова мета Путіна та руйнування нашої незалежності", - зазначив він.

Президент України заявив, що краще розуміє психологію та фактичні воєнні цілі Путіна, ніж Білий дім. За його словами, якщо Росія отримає Донбас, наступними кроками можуть стати спроби захоплення регіональних центрів, зокрема Дніпра та Харкова.

"Ми повинні визнати, що частково американці вважають, що Донбас для нас ніщо", - зазначив Зеленський.

Він додав, що США часто не хочуть визнавати, що Путін може продовжувати окупацію навіть після певних кроків і що йому не можна довіряти.

Чому переговори України, США і РФ зупинилися

Зеленський привітав США з досягнутим припиненням вогню в Ірані, зазначивши, що це "полегшить вирішення енергетичної кризи". Проте він констатував, що фокус Вашингтона на Близькому Сході змусив відкласти тристоронні переговори з Росією.

"У будь-якому разі, підтримка України, з постачанням зброї, має продовжуватися. Сполучені Штати були більше зосереджені на Близькому Сході, тому тристоронні переговори з Росією були відкладені... Але ми почнемо спочатку", - заявив глава держави.

Зеленський також зазначив, що команда президента США Дональда Трампа не змогла "по-справжньому зрозуміти деталі того, чого хоче Росія". Коли його запитали, чому так сталося, Зеленський відповів, що американські перемовники Стів Віткофф і Джаред Кушнер "провели занадто багато часу" з Путіним та його високопосадовцями.

Коли переговори з РФ відновляться Радник Офісу президента України Михайло Подоляк повідомляв, що мирні переговори щодо війни в Україні наразі призупинено через масштабний конфлікт на Близькому Сході. "Політико-військова частина переговорів стоїть на паузі, а гуманітарна частина продовжує працювати. Президент та Буданов анонсували можливості продовження обмінів полоненими, і, відповідно, ця частина роботи триває", - зазначив він в ефірі телемарафону. Подоляк також наголосив, що підтримка Ірану з боку Москви змінює вплив Росії у регіоні. "Зараз воно катастрофічно завершує свою еволюцію від нейтрально-позитивного ставлення до відверто негативного", - сказав радник ОП.

США ігнорують співпрацю РФ з Іраном

Зеленський висловив жаль через те, що США ігнорують те, що Росія допомагає Ірану завдавати удари по американських базах на Близькому Сході. Зеленський підкреслив, що намагався привернути увагу Білого дому до цього питання, але його попередження залишилися без адекватної реакції.

За його словами, російські супутники зафіксували об’єкти критичної енергетичної інфраструктури в країнах Перської затоки та Ізраїлі, а також розташування американських військових баз у регіон.Кремль передав ці дані іранському режиму, значно полегшуючи проведення атак.

"Я говорив про це публічно. Чи чули ми реакцію США на адресу Росії з вимогою припинити це? Проблема в тому, що вони довіряють Путіну. І це дуже прикро", - заявив Зеленський.

Які стосунки Зеленського з Трампом

Український лідер заявив, що підтримує хороші стосунки з президентом США Дональдом Трампом, оскільки він один із небагатьох, хтоможе відкрито сказати йому правду.

"У кого кращі стосунки з Трампом, ніж у мене? Я думаю, що у нас добрі стосунки, бо я один з небагатьох людей, хто говорить йому те, що він думає. Небагато людей можуть сказати президенту Сполучених Штатів, що він не завжди правий", - вважає Зеленський.

Водночас президент наголосив, що Україна потребує підтримки від Сполучених Штатів, не лише у військовому плані. Вашингтону, за його словами, також "потрібні ми та наш досвід, набутий за ці роки війни".

Поїздка Венса до Будапешта і Джорджа Мелоні

Президент України також прокоментував поїздку віцепрезидента США Джей Ді Венса до Будапешта для підтримки переобрання президента Віктора Орбана, назвавши її "некорисною". Водночас Зеленський підкреслив, що не має наміру втручатися у вибори в Угорщині, бо рішення залишається за угорським народом.

Окрему увагу президент приділив лідерству прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні. Він назвав її "одним із найвідвертіших голосів Європи", який здатний допомогти розблокувати пакет допомоги у 90 мільярдів євро та вплинути на США щодо посилення тиску на агресора.

"Голос Джорджії дуже важливий для нас. Джорджія Мелоні має добрі стосунки зі Сполученими Штатами, і Сполучені Штати повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила вогонь, а потім припинила цю війну. Те саме можна сказати і про Брюссель", - сказав президент.

Крім того, Зеленський закликав Європу максимально використовувати свій потенціал, особливо на фоні можливого виходу США з НАТО. Він пропонує створити військовий блок, до якого увійдуть Україна, Туреччина, Норвегія та Велика Британія, щоб забезпечити достатню потужність для стримування Росії.

"Без України та Туреччини Європа не матиме такої армії, як Росія. З Україною, Туреччиною, Норвегією та Великою Британією ви контролюватимете безпеку на морях, а не на одному морі", - наголосив Зеленський, додавши, що впевнений у майбутньому приєднанні Києва до ЄС.

Про джерело: Radio Rai Radio Rai — національна радіомовна служба Італії, що входить до складу державної телерадіокомпанії Rai (Radiotelevisione Italiana). Заснована у 1924 році, станом на сьогодні Radio Rai веде мовлення італійською мовою по всій Італії та частково в інших європейських країнах. Станція пропонує інформаційно-музичні та суспільно-політичні програми, включно з новинами, інтерв’ю, культурними й освітніми передачами

