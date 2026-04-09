"Вона не повернеться": сестра Ротару розкрила, де зараз живе легендарна співачка

Ауріка Ротару розповіла, чи повернеться Софія Ротару на сцену.

https://glavred.net/stars/ona-ne-vernetsya-sestra-rotaru-raskryla-gde-seychas-zhivet-legendarnaya-pevica-10755350.html Посилання скопійоване

Де зараз Софія Ротару

Відома співачка Ауріка Ротару привідкрила завісу таємниці про життя своєї знаменитої сестри Софії Ротару. В інтерв'ю програмі "Наодинці з гламуром" артистка розповіла, чим зараз займається легендарна співачка.

За словами Ауріки, Софія Ротару не покидала Україну і продовжує жити під Києвом, у Конча-Заспі. Зіркові сестри поділяють любов до садівництва та городництва, тому зараз артистка замість сцени присвячує себе догляду за рослинами.

відео дня

Софія Ротару з'являється в Києві

"Вона в Києві, у своєму будинку в Конча-Заспі. Займається тим самим, що й я — садом, городом", — поділилася Ротару.

Також сестра Софії Ротару розповіла про її плани на майбутнє. Ауріка вважає, що співачка не має наміру повертатися на сцену, оскільки вважає це недоречним під час війни.

Софія Ротару — коли повернеться

"Вона не повернеться. А як закінчиться війна — тоді подивимося", — загадково заявила артистка.

Софія Ротару

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Про особу: Ауріка Ротару Ауріка Ротару – українська співачка, народна артистка України, молодша сестра Софії Ротару.

Співочу діяльність розпочала у Чернівецькій філармонії, де виконувала соло разом із сестрою Лідією в ансамблі "Черемош", гастролювала по всій Україні.

Продовжила творчу діяльність у Вінницькій, потім у Кримській філармонії. Гастролювала зі своєю сестрою Софією Ротару. Брала участь у фестивалях: "Кримські зірки" (Ялта), "Київська весна" (Київ), "Білі ночі" (Петербург), "Ширше коло", "Пісня року" (Москва, Київ).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред