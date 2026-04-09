На Рівненщину насувається негода: оголошено 'помаранчевий' рівень небезпеки

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода в Рівному та області 10 квітня
- Коли температура опуститься до -3 градусів
- У які дні на Рівненщині прогнозуються заморозки
У п’ятницю, 10 квітня, на Рівненщині очікується прохолодна весняна погода. За прогнозом синоптиків, день буде хмарним із проясненнями, без істотних опадів.
Також у Рівненській області оголошено попередження про заморозки, які триватимуть кілька ночей поспіль. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.
Якою буде погода в Рівному та області 10 квітня
У п'ятницю вночі температура по області знизиться до 0…-3 градусів, синоптики попереджають про заморозки. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +3 до +8 градусів. У самому Рівному нічна температура становитиме 0..-2 градуси, очікуються заморозки. Вдень синоптики прогшнозують від +6 до +8 градусів. Вітер буде північний, 7-12 метрів за секунду.
Попередження від синоптиків
Рівненський обласний центр з гідрометеорології попереджає про стихійні метеорологічні явища: уночі з 10 по 13 квітня прогнозуються заморозки у повітрі 0…-3 градуси. Це відповідає другому рівню небезпечності - помаранчевому.
Фахівці наголошують, що такі заморозки можуть бути шкідливими для квітучих плодових рослин, які вже перебувають у фазі цвітіння. Господарям варто подбати про захист садів та городів, адже навіть кілька холодних ночей здатні суттєво вплинути на врожай.
В Україні погіршиться погода - прогноз
Синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що більша частина України потрапить під вплив холодного атмосферного фронту, який принесе дощі та зниження температури.
За її словами, погіршення погоди супроводжуватиметься сильним північно-західним вітром із поривами місцями до 15-20 м/с.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, початок квітня на Житомирщині буде холодним і нестійким. Очікуються дощі, сильний вітер і навіть мокрий сніг. Вночі можливі заморозки на ґрунті.
Крім того, у четвер і п'ятницю, 9 і 10 квітня, у Харкові та області прогнозуються заморозки, мокрий сніг і дощі. Про це повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
Також найближчими днями в Одесі та області очікується похолодання через циклон із північного заходу Європи. Можливі невеликі опади, поривчастий вітер і місцями заморозки до -3°.
Читайте також:
- Україну засипає снігом та градом: в яких областях вирує справжня негода
- Мокрий сніг накриє Тернопільщину: коли вдарять сильні заморозки
- Хвиля вологості та холоду накриє Дніпро: як низько впадуть стовпчики термометрів
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
