На Рівненщину насувається негода: оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки

Інна Ковенько
9 квітня 2026, 11:29
П’ятниця на Рівненщині буде прохолодною, із ризиком нічних заморозків та сильним північним вітром.
Прогноз погоди у Рівному та області на 10 квітня / Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в Рівному та області 10 квітня
  • Коли температура опуститься до -3 градусів
  • У які дні на Рівненщині прогнозуються заморозки

У п’ятницю, 10 квітня, на Рівненщині очікується прохолодна весняна погода. За прогнозом синоптиків, день буде хмарним із проясненнями, без істотних опадів.

Також у Рівненській області оголошено попередження про заморозки, які триватимуть кілька ночей поспіль. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Якою буде погода в Рівному та області 10 квітня

У п'ятницю вночі температура по області знизиться до 0…-3 градусів, синоптики попереджають про заморозки. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +3 до +8 градусів. У самому Рівному нічна температура становитиме 0..-2 градуси, очікуються заморозки. Вдень синоптики прогшнозують від +6 до +8 градусів. Вітер буде північний, 7-12 метрів за секунду.

Погода в Рівному на 2 тижні
Погода в Рівному на 2 тижні / Фото: meteoprog

Попередження від синоптиків

Рівненський обласний центр з гідрометеорології попереджає про стихійні метеорологічні явища: уночі з 10 по 13 квітня прогнозуються заморозки у повітрі 0…-3 градуси. Це відповідає другому рівню небезпечності - помаранчевому.

Фахівці наголошують, що такі заморозки можуть бути шкідливими для квітучих плодових рослин, які вже перебувають у фазі цвітіння. Господарям варто подбати про захист садів та городів, адже навіть кілька холодних ночей здатні суттєво вплинути на врожай.

Попередження від синоптиків / Фото: Рівненський обласний центр з гідрометеорології

В Україні погіршиться погода - прогноз

Синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що більша частина України потрапить під вплив холодного атмосферного фронту, який принесе дощі та зниження температури.

За її словами, погіршення погоди супроводжуватиметься сильним північно-західним вітром із поривами місцями до 15-20 м/с.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, початок квітня на Житомирщині буде холодним і нестійким. Очікуються дощі, сильний вітер і навіть мокрий сніг. Вночі можливі заморозки на ґрунті.

Крім того, у четвер і п'ятницю, 9 і 10 квітня, у Харкові та області прогнозуються заморозки, мокрий сніг і дощі. Про це повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Також найближчими днями в Одесі та області очікується похолодання через циклон із північного заходу Європи. Можливі невеликі опади, поривчастий вітер і місцями заморозки до -3°.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

