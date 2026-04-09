В Одеській області після атаки дронів пошкоджено важливий об’єкт

Дрони атакували Одеську область: є пошкодження критичної інфраструктури

У ніч на 9 квітня російська окупаційна армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, є пошкодження на території об'єкта критичної інфраструктури.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Тривають роботи з усунення наслідків.

Як писав Главред, в ніч на 8 квітня 2026 року російська окупаційна армія атакувала південь Одеської області ударними безпілотниками. Постраждала цивільна та портова інфраструктура.

В результаті атаки РФ на Одесу в ніч на 6 квітня було поранено 15 осіб, загинуло — троє.

Вночі на 5 квітня російська армія атакувала Одесу ударними дронами. В результаті удару пошкоджено житлові будинки в Хаджибейському районі.

У ніч на суботу, 28 березня, ворог атакував Одесу ударними дронами, були руйнування в житловому секторі та інфраструктурі. У Приморському районі зафіксовано влучання в дах будівлі пологового будинку. На щастя, персонал і пацієнтки встигли спуститися в укриття.

РФ застосовує нову тактику для ударів по Україні - ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що використання окупантами безпілотників для ударів по мирному населенню стало не випадковістю, а частиною стратегії ведення війни.

Подібні дії є частиною системного підходу РФ під назвою "людське сафарі", адже росіяни навмисно використовують FPV-дрони для пошуку та ураження виключно цивільних цілей.

"Російське командування інтегрувало терор проти мирного населення в ширшу схему операції повітряного перехоплення. На відміну від традиційного військового перехоплення, яке фокусується на логістиці армії, росіяни завдають ударів по цивільних об'єктах у ближньому тилу, щоб паралізувати життя в регіоні та зупинити використання певних доріг", — йдеться у звіті.

РФ готує удар "Орєшніком": які міста можуть стати ціллю Російські окупанти готуються до удару по Україні балістичними ракетами середньої дальності комплексу "Орєшнік". Про це повідомляє моніторинговий канал єРадар. Зазначається, що на полігоні "Капустін Яр" в Астраханській області РФ вже оснащені та готові до запуску дві ракети. Монітори вважають, що ворог може застосувати "Орєшнік" під час масованого ракетного обстрілу або одразу після нього. Ймовірно, удари можуть бути завдані по Львову, Києву або Староконстантинову. "Будьте уважні, реагуйте на сигнали повітряної тривоги та бережіть себе", — йдеться в повідомленні.

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

