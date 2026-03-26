"Люблю свою країну": турецька влада видала ордер на арешт Ханде Ерчел

Ханде Ерчел перебувала в Лондоні, коли було видано ордер на її арешт.

https://glavred.net/starnews/lyublyu-svoyu-stranu-tureckie-vlasti-vydali-order-na-arest-hande-erchel-10751978.html Посилання скопійоване

Ханде Ерчел приїхала до Росії

Коротко:

Що сталося з Ханде Ерчел

Чому видали ордер на її арешт

Що вона сама заявила

Відома турецька актриса Ханде Ерчел, яка буквально нещодавно влаштувала гучну вечірку в терористичній Москві, отримала неприємні новини.

Виявилося, що поки вона була за кордоном, турецька прокуратура видала ордер на арешт зірки серіалу "Постукай у мої двері". Про це повідомляє видання Milliyet.

відео дня

"Масштабне розслідування, проведене Головною прокуратурою Стамбула, потрясло світ розваг і спорту. Розслідування, розпочате за звинуваченнями у "виготовленні та розповсюдженні наркотиків", "сприянні їх вживанню" та "зберіганні", завершилося одночасними операціями під технічним і фізичним наглядом поліції", — пишуть турецькі ЗМІ.

Ханде Ерчел хочуть заарештувати

Повідомляється, що рано вранці співробітники відділу по боротьбі з наркотиками поліції Стамбула провели обшуки за 16 адресами в різних районах міста. Наразі затримано 14 підозрюваних, а щодо двох підозрюваних, яких не вдалося знайти за вказаними адресами, видано ордер на арешт. Серед них і турецька актриса — Ханде Ерчел.

Після того, як новина набула розголосу, Ерчел опублікувала у своєму акаунті в соціальних мережах повідомлення: "Я була за кордоном близько місяця через навчання. Вчора ввечері, як і ви, я дізналася про це з новин у пресі, і я повернуся до своєї країни, щоб зробити необхідні заяви та дати свідчення для прояснення ситуації. Я люблю свою країну і довіряю своєму уряду та турецькому правосуддю. Я вірю, що ситуація проясниться якомога швидше", — поділилася вона.

Ханде Ерчел на Красній площі

На момент видачі ордера актриса Ханде Ерчел деякий час перебувала в Лондоні.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Про особу: Ханде Ерчел Ханде Ерчел — турецька актриса, модель. Відома своїми ролями в серіалах "Кохання не знає слів", "Дочки Гюнеш", "Кільце" та "Постукай у мої двері". Наймолодша турецька актриса, яка має найбільшу кількість нагород (офіційних і неофіційних) у турецькій індустрії та найбільшу кількість шанувальників у соціальній мережі Instagram, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред